小米10最新爆料：小米10和小米10 Pro手机将一同发布 首发骁龙865

作者：千年

【天极网手机频道】再过去一年，红米Redmi手机品牌与小米分离后，风头大盛，而反观小米品牌却没有一款令人眼前一亮的产品，因此许多“米粉”将期待都给了2020年小米第一款旗舰手机――小米10。

今日(2日)消息，据外媒报道，和2019年不同，小米10和小米10 Pro将会同台发布。

2019年，小米先后推出了小米9、小米9 Pro 5G，其中小米9 Pro 5G是小米首款5G旗舰。不过这两款机型并没有同时发布，小米9在2019年初时就已发布，而小米9 Pro 5G手机在2019年的9月份才正式推出。

关于小米手机10的爆料，此前数码博主@数码闲聊站曾表示小米10系列标准版电池容量的信息，大约在4500mAh到4800mAh之间。此外，在快充方面的差异也已经在3C认证信息中得到证实，标准版支持30W电荷泵快充，顶配版支持高达66W超级快充。而且高配版有可能会搭载LPDDR5内存，采用高刷新率显示屏。

另外，与去年小米9首发骁龙855一样，今年小米10系列也有望首发高通最新旗舰处理器骁龙865，小米林斌此前在高通骁龙技术峰会上证实了此事。根据往年惯例，小米10系列有可能会在2月份发布，值得期待。