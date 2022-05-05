Q1苹果在全球平板和电脑销售中均位列第一，但接下来供应链依旧是问题

作者：大飞哥

【天极网手机频道】5月5日消息，根据最新的研究报告称，苹果Mac系列是2022年第一季度最畅销的电脑，虽然iPad销量有所下降，但两者相加仍然引领市场。在报告中还提到，iPhone是2022年第一季度唯一销量增加的智能手机，数据研究公司Canalys还表示，苹果在电脑和平板电脑市场也处于领先地位。

在整个PC市场(包括台式机、笔记本和平板电脑)领域，苹果从联想手中夺得了第一名，因为它在2022年第一季度的出货量为2230万台，每年增长1%。

排名第二的联想同比下降了12%，全球出货量为2110万台，惠普的出货量为1590万台，排名第三，它经历了18%的大幅下降。

Canalys表示，这些数字是在包括平板电脑在内的全球整体PC市场同比下降3%的情况下出现的。

在同一时期平板电脑市场下滑了3%，共售出3860万台设备。Canalys的分析是：“排名第一的苹果在第一季度的出货量下降了2%，它在全球范围内出货了1490万台iPad。排名第二的三星也出现了2%的下滑，平板电脑总出货量为790万台。亚马逊一年来首次超过了联想，在其Fire平板电脑大量打折的背景下销量增长了3%，位居第三。”

Canalys同意苹果的观点，即iPad销量下降的部分原因是供应紧张。从2021年第四季度开始的需求曾被预期延伸到2022年第一季度，但目前的供应难题可能会持续到第二季度。

而最新的消息显示，京东方自2月开始，为苹果供应的iPhone OLED面板产量出现大幅下滑，几乎为零。根据此前的消息称，京东方今年有望为苹果供应2000万块以上的OLED面板，并且会打入iPhone 14系列产业链。