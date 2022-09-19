iPhone 14 Pro系列采用骁龙X65基带，信号有所改善！

作者：骷

【天极网手机频道】上周五，苹果iPhone 14系列新机正式发售，不少预购的首批用户如期拿到了自己的新机，虽然过程中有iOS 16存在BUG所导致的无法激活等问题，但总体看来无伤大雅。目前已有博主对iPhone 14 Pro系列机型进行了拆解，更好地为我们展示了iPhone 14 Pro系列的内部结构。

从目前公布的视频中可以看出，苹果 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 配备高通骁龙 X65 调制解调器，可实现更快的 5G 速度、更低的功耗。不过iPhone 14基础版是否采用这一调制解调器尚还无法断言，但是根据以往苹果的做法，同一系列的iPhone通常会配备相同的调制解调器。

据悉，骁龙 X65 5G 调制解调器于 2021 年 2 月发布，是全球首个支持 10Gbps 5G 速率和首个符合 3GPP Release 16 规范的调制解调器及射频系统，还改进了电源效率，从而在使用 5G 时延长了电池续航。2021 年 5 月，高通更新了骁龙 X65 调制解调器，支持更广泛的毫米波频谱。

这次X65基带芯片的加入，配合A16的优秀能耗比，能为iPhone带去更持久的续航。这也反映在了iPhone 14 Pro Max的续航测试中，从结果上来看，iPhone 14 Pro Max 续航时间比 iPhone 13 Pro Max 长了两个小时。

这次的iPhone 14 Pro系列将独占A16芯片，该芯片将采用台积电N4P的第三代5nm工艺制程打造，并且带来了一些相对温和的性能提升。相比起原来的 5nm “N5” 制造工艺，N4P 提供了 11% 性能提升、22% 能源效率提升以及 6% 密度提升。

A16芯片晶体管数量将从150亿个增加到 180-200亿个，同时，其CPU速度或将得到15%的提升。此外，A16 仿生芯片由两颗高性能核心和 4 颗高能效核心组成的 6 核中央处理器带来的速度提升至高可达 40%，采用经加速的 5 核图像处理器，内存带宽提升多达 50%，极为适合运行图形密集型游戏和 App，而全新 16 核神经网络引擎的处理能力高达每秒 17 万亿次运算，这枚芯片可在耗电量极低的情况下提供更高的性能，从而实现全天候电池续航。

除此之外，iPhone 14 Pro系列还将配备“灵动岛”药丸屏幕以显示警报和后台活动、更亮的显示屏和 AOD 息屏显示功能、A16 仿生芯片、新的配色等。同时在发布会上，苹果还宣布iPhone 14 系列支持卫星通讯和 SOS 紧急联络。卫星通讯前两年免费，11 月份将在美国和加拿大地区率先推出。

虽然X65基带芯片的引入可以稍微改善iPhone 14 Pro系列的信号问题，但是相比采用同款基带的安卓机型，iPhone的信号还是稍显不足。这其中最主要的原因就是iPhone自全面屏以来，内部的空间利用到了极致，没有给天线留下太多余地，这就导致信号方面一直是iPhone的弱势，一日不解决空间问题，信号问题就一日得不到完全解决。