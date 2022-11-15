真的摔不坏？华为Mate50系列全新昆仑玻璃版本开售，用户真实评价出炉！

【天极网手机频道】如果冰淇淋和手机同时将要摔落到地面上，你会先救哪个？遇到这种情形，恐怕绝大多数人都会毫不犹豫地先保护好手机吧。不过，视频里的这位小姐姐却选择了前者，因为她知道她的手机不会被摔坏。11月15日，华为终端发布华为Mate50系列广告短片，向大家生动展示了来自昆仑玻璃这一“黑科技”所带给用户的不怕摔、超可靠、和高安全感的强大属性。

众所周知，今年华为为全新一代Mate 50系列，除了保时捷设计版本采用了昆仑玻璃以外，还首发带来了「昆仑霞光」和「昆仑破晓」两款配色的昆仑玻璃版本，能够让整机耐摔能力提升至10倍。也正因为如此厚道划算的做法，一时间令华为Mate50系列昆仑玻璃版本备受消费者追捧和喜爱，从电商平台销售统计数据了解到，上市之后华为Mate 50系列近一半的订单均是昆仑玻璃。

整机耐摔能力提升至10倍的强悍表现消除了用户对于手机可靠性的担忧，使得日常使用安全感大幅提升。看到越来越多用户上手后的不吝称赞，“手机真的非常抗摔”、“摔了好多次都没有事情”，随着昆仑玻璃版本受欢迎程度的水涨船高，近日华为终端也宣布将在 HUAWEI Mate 50 系列中，新增冰霜银、曜金黑、流光紫等三款配色昆仑玻璃版本机型，为屏幕提供更好的保护，也让消费者在机身颜色上拥有更多的选择。

旗舰手机之所以成为高端代表，是因为厂商往往在它们身上穷尽创新，从而赋予其最完美出色的堆料设计，昆仑玻璃的诞生，无疑是最好的例子。一直以来，屏幕都是手机上最脆弱的部分，也是成本最昂贵的核心元器件，面对动辄一两千元的维修费用，即便用户时刻贴膜防护却也难以避免摔落易碎问题，而为了解决大家这一体验痛点，华为早在四年前便开始着手研发昆仑玻璃。

如何让玻璃能够摔不坏？华为工程师在研究时发现，业界大多数玻璃面板都是在其表面做文章，形成保护层从而一定程度上抵御外力冲击，这与“贴钢化膜”本质上十分类似，却忽略了玻璃面板本身的结构强度。他们经过不断尝试与探索，并从建筑行业中的钢筋混凝土结构中找到灵感，在玻璃中引入亿亿个高强度纳米晶体，形成结构支撑，再搭配复合离子强化注入技术，在玻璃表面形成微米级坚硬保护层，实现由外到内的“双重保护”。

为了充分解决微晶玻璃材料对屏幕光学显示影响，华为联合国内特种玻璃生产企业，经过108道微晶原材及面板加工工序，24小时高温纳米晶体生长，1600度铂贵金属熔炼技术，最后得以打造出能够让Mate 50系列的整机耐摔能力提升至10倍，同时获得全球首个瑞士SGS五星级玻璃耐摔认证的昆仑玻璃。

我们常言道：“不见其人，先闻其名”，华为昆仑玻璃正如它的名字“昆仑”一样，历经艰难险阻，以超无畏的信念和敢于探索“无人区”的精神，迎难而上，最终登顶巅峰，为用户们率先解决日常用机体验中的核心痛点。

当然，华为Mate 50系列的首发“黑科技”还有很多，比如全球首发北斗卫星通信功能，在地面网络信号无法覆盖到的无人区或者高山雪岭间，也能让你与外界保持联系，让生命得到万分保障;业界首发应急续航模式，即便手机电量还剩1%也能实现扫码数十次和长达12分钟通话;首款支持全机身恒温充电，不惧低温或高温等恶劣环境;业界首搭十档物理可变光圈，保时捷版本更是搭配超长焦微距镜头，从微观自然到宏观山河，美景尽收眼底。

最后，华为Mate 50系列冰霜银、曜金黑、流光紫等三款配色昆仑玻璃新机型，已经于11月10日10：08正式开售，更多时尚机身配色，全身丰富黑科技强悍加持，完美解决实际用机痛点，为广大用户们带来实实在在的超可靠体验，华为Mate 50系列全系标配昆仑玻璃，经常摔机的朋友真的非常值得拥有。