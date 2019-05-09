综合性能给满分！OPPO Reno 10倍变焦版5月10日正式开售

作者：毛毛

【天极网手机频道】随着时代变迁，科技发展迅速，短信、电话已经满足不了网友对于智能手机的日常需求，各种社交软件、手机游戏层出不穷。但是很多时候手机开启了多个应用或者开启大型游戏的时候会有卡顿的情况出现，这个时候对于手机性能配置的要求就非常高。5月10日是OPPO Reno 10倍变焦版首销的日子，想必大多数用户都知道，无论是其外观设计亦或是性能配置，OPPO Reno系列在发布之初就吸引了众多用户的目光。



OPPO Reno 10倍变焦版

OPPO Reno采用了全新全景屏的设计，新颖的“侧旋升降结构”将1600万像素的前置摄像头以及传感器隐藏在机身内部，继“未来旗舰”OPPO Find X后再现隐藏之美。值得一提的是，侧旋升降结构实现20万次以上的升降寿命标准，用户平均每天使用自拍和闪光灯20次，侧旋升降结构可以连续使用27年以上。



OPPO Reno 10倍变焦版

10倍混合光学变焦技术是OPPO Reno10倍变焦版最为出色的亮点之一。采用了三大独创技术：首先，OPPO首创的“潜望式结构”通过镜片组的横向排列与折射充分利用了手机的宽度和厚度，最大限度的节省了手机机身空间;其次，独特的“共马达”设计将超清主摄和长焦摄像头的对焦马达合二为一，保证了长焦镜头能够采用更大的传感器;最后，OPPO首次采用的“D--cut”光学镜片进一步降低长焦镜头的模组的厚度，在纤薄的机身上提供了最合理的结构设计。



潜望式结构

OPPO Reno 10倍变焦版搭载三颗摄像头，分别为4800W像素主摄IMX586，一枚800W像素超广角镜头，和一枚1300W像素长焦镜头。同时主摄和长焦搭载双光学OIS防抖。三个摄像头各自负责不同的焦段，以接棒式的方式实现焦距16mm-160mm的等效覆盖，拍人像和风景效果都大幅提升，获得更清晰的画质，画面细节保留完整。



拍摄样张(从左至右：1倍、10倍、20倍)

另外值得一提的是，OPPO Rneo 10倍变焦版通过系统更新后，变焦倍数最大可支持60倍，拉近美的距离感，让一切触手可拍，同时成为目前市面上变焦倍数最大的智能手机。从下面的拍摄样张可以看出，欧式城堡建筑距离拍摄地点约1公里，60倍变焦成像依然清晰展现了欧洲城堡建筑风格，完全超出了人眼所能观测的距离极限，给了用户全新的拍摄体验。



拍摄样张(从左至右：1倍、10倍、60倍)

OPPO Reno全系前置摄像头均采用1600万像素AI智慧美颜，搭载全新人像模式2.0，在延续拍的美的同时，更可以使用前置镜头拍摄专业人像大片。人像模式2.0是OPPO透析用户的人像审美趋势，研究学习了大量样张，在以往光效和滤镜的基础上，重新设计的专属功能，定制了5种最具通用性和可持续性的高级人像风格(日系杂志、质感黑白、胶片时光等)，可以轻松拍摄杂志级别人像大片。使用了全新人像模式2.0的OPPO Reno能够让相机拍摄的对焦主体更为突出,背景图像会被虚化，更有层次感，将中心点聚集在用户身上，带来更唯美的拍摄效果。借助于AI智能美颜，针对不同人群做出不同美颜处理，实现因人而异的定制美。大光圈虚化算法也再次升级，即使在人群中也能始终只识别主人物面孔，拍到虚化准确的照片，获得最佳虚化效果。

配置方面，OPPO Reno 10倍变焦版搭载了高通骁龙855处理器，搭配全新ColorOS 6系统。同时，Hyper Boost加速引擎中的Game Boost新增了FrameBoost和TouchBoost两项针对手机游戏体验的优化方案，共同构成全新的GameBoost2.0，以持续满足用户日益提高的手游需求。



GameBoost2.0

对于游戏玩家来说，手机散热以及电池耐用性是非常重要的。Reno 10倍变焦版采用导热凝胶、三层石墨、铜管液冷三重散热技术，能够有效的控制手机温度，铜管液冷散热技术在相同的情况下温升可最多降低13%。



铜管液冷散热

虽然没有SuperVOOC超级闪充，但是OPPO Reno 10倍变焦版支持VOOC3.0，电量充满时间相较于VOOC 2.0缩短了23.8%，大大缩短了用户平时给手机充电的等待时间，经过笔者实测，充满Reno 10倍变焦版的4065mAh大容量电池大约需要65分钟，充电时间真的不算长。



VOOC3.0

OPPO Reno 10倍变焦版于5月10日正式开售，拥有6GB+128GB、6GB+256GB、8GB+256GB三个版本，售价3999元起，感兴趣的朋友不妨去OPPO官方了解一下。