Counterpoint：OPPO Reno7跻身2月安卓手机畅销榜第五

作者：毛毛

【天极网手机频道】据知名调研公司Counterpoint发布的2022年2月安卓最畅销智能手机TOP10榜单，三星占据了其中五位，国内手机品牌OPPO、荣耀、vivo、小米也均榜上有名，其中OPPO Reno7 5G(下文简称“OPPO Reno7”)这款机型以1.92%的市场份额，排名国产手机品牌首位，考虑到三星在国内市场份额较低，可见Reno7这款机型在国内的火爆。

OPPO Reno7作为一款极受欢迎的影像手机，首销当天仅用15分钟，线上全平台销售额就突破一亿，成绩十分亮眼。影像配置方面，OPPO Reno7搭载了64MP主摄+8MP超广角+2MP微距的影像模组，前置搭载了采用OPPO与索尼联合开发的IMX709传感器的摄像头，全球首发全新RGBW技术，并首次将RGBW算法写入到传感器硬件，这样的优势不仅仅提高了OPPO Reno7自拍照片的画面亮度，噪点也得到降低，同时在人像细节和画质上也有所提升，自拍效果更出色。

性能方面，OPPO Reno7升级到骁龙778G主控，支持AI自流畅引擎2.0和量子动画引擎3.0，为更长年限的流畅使用保驾护航;散热采用真空VC液冷技术，配合超密度石墨片，玩游戏等高负荷场景下热量的导出更有保障;续航方面，OPPO Reno7内置4500毫安时大电池，支持60W快充，更重要的是机身厚度仅为7.59mm，仅重185克，相对市面上动轴200克以上的机型而言，可谓是非常轻薄。

外观上OPPO Reno7全新配色星雨星愿采用了星雨光刻工艺，让后壳具备流星雨般的视觉观感和立体触感，如同满天星辰般浪漫靓丽，更有晨曦金和星夜黑配色可选，你更喜欢哪一款呢？

OPPO今年可谓是产品与技术同时爆发的一年。折叠屏OPPO Find N的亮相，以及搭载OPPO首选自研影像专用NPU芯片马里亚纳 X的OPPO Find X5系列发布上市，让大家看到了OPPO冲向高端市场的决心，也让其产品具有了更加极致的使用体验，从而带来更强的竞争优势。

值得一提的是，大家期待需求的OPPO Reno下一代机型也有所动静了，大概率将于5月发布，或将命名为Reno8系列，并搭载OPPO Find X5 Pro上同款的马里亚纳 X芯片，大大提升Reno系列的影像表现，相信很快就会官宣，大家不妨期待一下。