iPhone 14系列参数曝光：取消mini版本，小屏旗舰“瑜不掩瑕”

作者：林夏

【天极网手机频道】在苹果的产品线中，iPhone系列是广为人知的手机产品，距离新的一代iPhone 14系列更新时间愈近，相关的爆料信息也会愈多。近日，相关海外数码博主爆料了iPhone 14系列的具体参数，新增max版本，取消mini版本，硬件应用方面也有了新的策略，不少网友直呼“刀法精准”，而小屏旗舰终究还是退出了iPhone系列的舞台。

外观方面，iPhone 14与iPhone 14 Max依旧保留刘海屏，支持60Hz刷新率，而iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max则采用此前流传的感叹号打孔屏，支持120Hz高刷以及苹果独有的ProMotion自适应刷新率技术。在尺寸上，iPhone 14与iPhone 14 Pro依旧保持6.1英寸，iPhone 14 Max与iPhone 14 Pro Max则为6.7英寸。众所周知，刘海屏已经成为了iPhone多年的标志，突然采用打孔屏，与安卓相似，反而缺少了些许辨识度。

配置方面，iPhone 14与iPhone 14 Max仍然采用iPhone 13的A15处理器，至于是否为残血版目前尚未知，并且采用6GB运行内存与1200W像素的主摄。而iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max将搭载全新的A16处理器，性能方面会有所提升，同样采用6GB运行内存，配备4800W像素的主摄以及支持8K视频拍摄。从配置上来看，略有升级，但只有Pro系列升级较为明显，在性能与影像上进行了全面的升级。

结合此前的爆料信息来看，iPhone 14的价格可能会有所下上升。iPhone 14售价$799，iPhone 14 Max售价$899，iPhone 14 Pro售价$1099，iPhone 14 Pro Max售价$1199。如此来看，iPhone 14系列在售价方面基本上调了100美元左右，对比之下，可能不少人会觉得iPhone 13更香了。

至于iPhone mini系列被取消，其实本就在预料之中。在大屏手机盛行的时代，小屏手机面临的考验十分艰难，即使是苹果的旗舰也不例外。根据Counterpoint曾发布的一则调研报告来看，在iPhone 13四款机型中，最受消费者青睐的是iPhone 13，市场份额占比高达51%，而iPhone 13 mini占比仅有5%，市场状况相当惨淡。

不可否认的是，苹果的小屏旗舰一直拥有着用户，但也仅是小部分。对比小屏手机的优势，其劣势显然是更大的。一方面，受限于小屏手机的体积，其电池的含量并不会太大，并且iPhone的充电功率较小。在“电量焦虑”的今天，即使屏幕再小，也基本无法满足用户一天的重度使用。另一方面，小屏手机的多重体验不佳，例如游戏体验，游戏操作不便，同时基本没有双卡双待。与苹果的其他版本手机相比，并没有多少优势，众多用户在同系列选择中，自然会将mini版本排除在外。

如此“瑜不掩瑕”，消费者的选择倾向自然不难判断，而市场的数据也证实了该推测。当然，小屏旗舰可能会退出iPhone数字系列的舞台，当并不会完全消失，想必不少用户也猜到了，那便是iPhone SE系列。作为iPhone布局中端市场的次旗舰产品，iPhone SE系列继承了mini版本的小屏，同时又具备iPhone系列的高性能，降低了普通大众使用上iPhone的门槛，属实是一款体验型的产品。

写在最后，当苹果决定将mini版本砍掉之后，同时iPhone 14系列升级并不是很明显，剔除掉新兴的折叠屏手机，对于大部分安卓手机来说，这可能是一次新的机会。iPhone系列产品占据了市场的6000-10000左右的价位，那么6000以下价位的市场将会空出大部分给其他安卓手机，安卓厂商在自家旗舰的定价策略上可能也会因此改变。在如今的环境趋势下，市场状况也更加扑朔迷离，对于很多手机厂商来说，挑战与机遇并存，能否脱颖而出，还需时间观望。