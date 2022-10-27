付尾款不心疼！想买手机就这么买

【天极网手机频道】今年双十一大促比往年来的要早，大家都不用当“熬夜人”，距离第一波付尾款的时间越来越近，晚上8点就可以付尾款了。有的同学一时付定金一时爽，到了付尾款的时候就开始心疼自己为什么要付那么多定金。不过不要紧，近期如果想要换购智能手机的同学，这个时候付定金，付尾款的时候才不会心疼。接下来不放一起看一下有什么新机可以入手的吧。

荣耀X40 GT

外观上，荣耀X40 GT搭载一块6.81英寸、144Hz高刷的电竞屏，并采用AI Touch预测算法，屏幕报点率达到480Hz。在动态触控方面，它还支持16倍的高精度触控，整体画面更加顺滑和精准，屏幕操控方面同样达到跃级表现。

“竞速黑”配色背面设计通过碳纤维纹理和荧光装饰纹理的组合，视觉层面将战斗气息直接拉满。赛道顶部贯穿着标志性的圆环相机模组，中间小圆内镭射出和赛道一体色的荧光绿“GT”字样，独具风格。除此外，荣耀X40 GT还带来了梦幻的钛空银和深邃的幻夜黑两个经典配色，可满足不同用户的审美喜好。

性能上，荣耀X40 GT搭载高通骁龙888旗舰芯片，搭配LPDDR5高速运存和UFS 3.1高速存储，不管是打开应用还是传输文件，都能更快一步。同时，荣耀X40 GT配备了比肩专业电竞手机的13层立体散热神装，辅以荣耀GT级的系统调优方案，共同组成了荣耀X40 GT的战神性能铁三角，打造出性能体验跃级的“满帧战神”。

目前荣耀X40 GT正在火热开售中，2099元起。不过目前荣耀官方商城开启双十一预售，限时优惠100元，到手价1999元起，最高享12期免息，并且享优先发货。更多的优惠政策可前去官方商城了解及购买。

iQOO Neo7

iQOO Neo7 延续了前代的标志性设计，更加巧妙地将“像素字符”和 “皮革撞色”的元素运用在了机身上，提供“几何黑”、“印象蓝”和“波普橙”配色，家族式云阶摄像头模组设计得到了保留，只是微距镜头和闪光灯细节设计有所不同，在iQOO Neo7上微距镜头和闪光灯以竖列方式移到了影像模组下方的金属板块中，闪光灯旁边则是极具复古情怀的像素Neo Logo以及OIS AI Camera Logo，既打破了金属的沉重感，也使得整体设计更具活力。

正面则是一块电竞发烧友们最爱的6.78英寸三星E5柔性直屏，作为目前三星 OLED 屏幕中最先进的发光材料，E5 相较于上代的 E4 拥有亮度更高、对比度更高、功耗更低的优势。而直屏相较于曲面屏，也具有游戏中不易误触、维修成本低、贴膜简单等优势。同时，这块屏幕支持30/60/90/120Hz四档刷新率、1500nit局部峰值亮度、HDR10+等特性，保证高刷更丝滑，低刷省功耗。

iQOO Neo7搭载“硬核双芯”天玑9000+与独立显示芯片 Pro+。天玑 9000+ 由台积电 4nm 工艺制程打造，采用 1 颗 3.2GHz 的大核、3 颗 2.85GHz 的性能核以及 4 颗 1.8GHz 的能效核构成。除了旗舰芯外，iQOO Neo7 在性能上还配备了增强版 LPDDR5 内存以及超频版 UFS 3.1 闪存组成性能铁三角，更大程度上提升 iQOO Neo7 的功耗控制表现和整体性能表现。

作为一款游戏手机，iQOO Neo7配备了5000mAh大电池以及首次下放到Neo系列的120W 超快闪充。不同于传统充电没得选择，iQOO Neo7在充电上新增了“默认超快充电模式”，开启此功能之后手机秒变“极速模式”，9分钟内可充至50%的电量，完成充电仅需要26分钟左右。如果关闭“默认超快充电模式”，也就是普通的超快闪充模式下，也仅仅在35分钟内即可完成充电。

影像能力上，iQOO Neo7采用了5000万像素主摄+800万像素超广角镜头+微距镜头的超感光OIS三摄。其中，5000万像素主摄搭载专业影像水准的索尼IMX766V感光元件，1/1.56英寸大底，更有OIS光学防抖加持，减少用户手抖动所导致影像模糊的问题，即使在低亮度环境、夜景、运动及长曝光的场景中，也拍摄出清晰的照片。

从综合实力来看，iQOO Neo7在同等价位的手机中属实少见，正好即将到双十一大促，新品全程价保，原价售价2999元起，至高24期免息，预售期间新品加赠180天原厂延保，以旧换新至高补贴5099元，更多的优惠政策以官网为准。如果大家近期有想要换购新机的话，iQOO Neo7是一个不错的选择。

OPPO Find X5 Pro天玑版

OPPO Find X系列是OPPO的旗舰级产品系列，至今已迭代至OPPO Find X5系列。而OPPO Find X5 Pro天玑版搭载天玑9000处理器、6.7英寸2K AMOLED屏(120Hz)、5000mAh电池、80W超级闪充等多项配置，整体性能表现在如今的手机行业属于第一梯队水准。

在影像方面，OPPO Find X5 Pro天玑版采用“5000万像素的光学防抖主摄+5000万像素超广角镜头+1300万像素长焦镜头”后置三摄影像模组，配合前置3200万像素的前置单摄，影像表现相当不错，拍得清更能拍出彩。

如果对于手机性能、屏幕、外观、影像、续航均有较高要求的同学，这款旗舰机想必是比较适合你的，其优异的性能能够提供更为稳定持久的游戏体验，也能带来出色的影像表现。双十一旗舰，OPPO Find X5 Pro天玑版至高立减500元，12GB+256GB到手价3999元。

vivo X Fold+

虽然vivo X Fold+是属于折叠屏小众圈子的，但也拦不住大家对这款新机的喜爱，首销当日全平台售罄，并刷新折叠屏品类销售成绩，难逃折叠屏手机的真香定律。

vivo X Fold+在设计、性能、体验等方面全面提升，不仅搭载了行业领先的骁龙8+ 定制SPU安全芯片，还进一步增强了产品的续航能力，同时为消费者带来更好的软件体验以及全新的华夏红配色。

硬件配置上，vivo X Fold+为了实现强者更强，处理器方面搭载了与高通合作联合研发了骁龙8+定制SPU安全芯片。与X Fold的处理器相比，骁龙8+定制SPU安全芯片最大的变化是采用了更先进的4nm工艺制程，性能更强、功耗更低，真正做到了性能与功耗兼顾。而续航部分，vivo X Fold+在不增加机身体积和重量的前提下，将电池容量增加到了等效4730mAh，整体续航提升超过20%。

充电部分，vivo X Fold+的有线充电搭载折叠屏首发80W双电池闪充，至快18分钟左右可以充至70%，至快35分钟左右充电至100%;而无线充电部分，X Fold+的50W无线充电至快4分钟充至10%，至快53分钟充至100%。最后，vivo X Fold+还标配PD双Type-C插口氮化镓充电器，能够满足多个电子设备的充电需求，日常差旅场景使用起来更加从容。

价格方面，作为X Fold系列的最高配版本，vivo X Fold+提供12GB+256GB和12GB+512GB两种配置，价格分别为9999元和10999元，比X Fold有小幅提升。同样，在双11期间可能会有更多优惠活动，届时可持续关注官vivo网优惠政策。