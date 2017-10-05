天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

手机

新机曝光精品评测选购指南市场行情 热点直播 极美荟 行摄 热机图赏 行业聚焦 手机摄影学院 安极网天极视频 极客修 应用下载
您现在的位置： 天极网 > 手机>问答>三星Note 8、S8+拍照哪款比较好?

三星Note 8、S8+拍照哪款比较好?

天极网手机频道 2017. 10. 05 作者：渔民诺克提斯 责编：陈皓天
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网手机频道】三星作为世界顶级的手机厂商，其旗下旗舰产品的拍照水准自然也是让诸多手机只能望其项背。但有些朋友可能会知道，三星旗下有两条旗舰机产品线，分别是Galaxy S系列和Galaxy Note系列，就比如同为今年发售的三星Galaxy S8/S8+和三星Galaxy Note8

三星Note 8、S8+拍照哪款比较好?

　　那么，同为三星的旗舰机，这两系列的产品究竟哪款拍照效果最好？相信这也是许多网友所好奇的。那么今天小编就来针对这个问题来为大家分析一波，看看三星Note 8、S8+拍照哪款比较好!

　　事实上仅从硬件上来看便可以将二者区分开来。

　　三星Galaxy S8+所搭载的后置摄像头为一颗独家定制的索尼IMX333，其拥有1200万像素/搭载全像素双核传感器/f1.7光圈等参数，可以说是一款世界顶级的摄像头。

三星Note 8、S8+拍照哪款比较好?

　　而三星Galaxy Note8作为三星首款后置双摄像头的手机，搭载了后置双1200万像素摄像头，最大光圈f1.7、采用了广角+长焦方案的该摄像头模组支持2倍光学变焦、OIS光学防抖等技术，更拥有人像模式、实时虚化等功能，毫无疑问是目前手机摄像头中的第一梯队。

三星Note 8、S8+拍照哪款比较好?

　　可以说，在双摄大行其道的今天，双摄比单摄还是要有很大提升的，如在景深/背景虚化/变焦等方面，双摄像头相拥有天然的优势，这也就代表着在人像拍摄/远景拍摄等方面三星Note8将比S8/S8+有更强的成像效果。所以说，单从拍照方面，三星Galaxy Note8是要比Galaxy S8+要好的。

作者：渔民诺克提斯责任编辑：陈皓天）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
小米6
你想要的小米6 这儿都有现货
iOS11.0.2
iOS11再升级 已入坑的你还会继续吗?
整机数码游戏软件
外置显卡
外置显卡大火 到底是不是真需求?
Pixelbook
谷歌Pixelbook笔电更多配置确认/Clips首曝
热门产品
  1. 苹果 iPhone 8(64GB/全网通)￥5888
  2. vivo X20(64GB/全网通)￥2998
  3. 华为 Mate 10(128G/全网通)暂无报价
  4. OPPO R11(64GB/全网通)￥2799
  5. 小米 MIX 2(64GB/全网通)￥3299
  6. 一加 手机5(128GB/全网通)￥3499
  7. 魅族 魅蓝Note 6(16GB/全网通)￥1099
  8. 苹果 iPhone X(64GB/全网通)￥8388
  9. 三星 GALAXY S8(64GB/全网通)￥5688
  10. 苹果 iPhone 8 Plus(64GB/全网通)￥6688
焦点热词
苹果手机 三星手机大全 小米手机 华为荣耀 iPhone 8 魅族 魅蓝E2iPhone 7 Plus LG G6 OPPO R11 小米6 三星Galaxy S8 vivo X9 魅族PRO 7 坚果Pro 手机软件下载 快播安卓版 qq下载 小米Mix 影音先锋 360安全卫士下载 itunes官方下载 快播 天极小说天极小说手机版