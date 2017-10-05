三星Note 8、S8+拍照哪款比较好?

【天极网手机频道】三星作为世界顶级的手机厂商，其旗下旗舰产品的拍照水准自然也是让诸多手机只能望其项背。但有些朋友可能会知道，三星旗下有两条旗舰机产品线，分别是Galaxy S系列和Galaxy Note系列，就比如同为今年发售的三星Galaxy S8/S8+和三星Galaxy Note8。

那么，同为三星的旗舰机，这两系列的产品究竟哪款拍照效果最好？相信这也是许多网友所好奇的。那么今天小编就来针对这个问题来为大家分析一波，看看三星Note 8、S8+拍照哪款比较好!

事实上仅从硬件上来看便可以将二者区分开来。

三星Galaxy S8+所搭载的后置摄像头为一颗独家定制的索尼IMX333，其拥有1200万像素/搭载全像素双核传感器/f1.7光圈等参数，可以说是一款世界顶级的摄像头。

而三星Galaxy Note8作为三星首款后置双摄像头的手机，搭载了后置双1200万像素摄像头，最大光圈f1.7、采用了广角+长焦方案的该摄像头模组支持2倍光学变焦、OIS光学防抖等技术，更拥有人像模式、实时虚化等功能，毫无疑问是目前手机摄像头中的第一梯队。

可以说，在双摄大行其道的今天，双摄比单摄还是要有很大提升的，如在景深/背景虚化/变焦等方面，双摄像头相拥有天然的优势，这也就代表着在人像拍摄/远景拍摄等方面三星Note8将比S8/S8+有更强的成像效果。所以说，单从拍照方面，三星Galaxy Note8是要比Galaxy S8+要好的。

（ 作者：渔民诺克提斯 责任编辑：陈皓天）

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