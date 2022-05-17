OPPO公布Reno8系列外观：6大「情绪」配色+流光特调工艺

作者：墨将

【天极网手机频道】5月17日，@OPPO官方微博正式公布OPPO Reno8系列的外观， 新品集成了Find系列的热锻工艺与Reno特调6大配色，由周冬雨、白敬亭共同演绎。

Reno8系列纯色系漫游灰、逍遥青、暗涌黑

Reno8系列渐变色系微醺、邂逅蓝、夜游黑

Reno8系列从不同情绪中获得色彩灵感，打造出6款特调Reno色：逍遥青、漫游灰、暗涌黑、微醺、邂逅蓝和夜游黑，融汇纯色与渐变，用情绪造就独属于Reno8系列的全新视觉体验。

OPPO双芯影像家白敬亭带来Reno8系列逍遥青配色

“新朋友”白敬亭手中的逍遥青代表着无拘无束的心境，配合Find系列同款热煅工艺，历经800度高温与8道抛光程序，锻造出通透的镜面质感。

OPPO灵动美学家周冬雨带来Reno8系列微醺配色

融汇缤纷色彩的微醺，源于人们小酌时的多种情感。它将代表着害羞、大胆、神秘与奔放的色彩调和在一起，呈现出不可预知的多变色彩。为实现这一视觉奇观，Reno8系列创新地使用了流光特调工艺，让后盖在拥有深邃景深感的同时，呈现出流动的光影效果，磨砂质地更提供不沾指纹的温润触感。更多OPPO Reno8系列新品信息，敬请期待5月23日19:00的新品发布会，届时可前往OPPO官网进行观看。