继续引领折叠屏，刘作虎公开信称OPPO Find N2系列将「超越直板机的体验」

【天极网手机频道】12月8日，OPPO官方宣布将于 12 月 14 日-15 日举办 OPPO 未来科技大会 2022(OPPO INNO DAY 2022)，主题为“致善・三生万物”。届时，OPPO 将发布技术战略以及 Find N2 系列折叠旗舰新品。其中全新的 OPPO Find N2 系列将包括 Find N2 和 OPPO 首款竖向折叠旗舰 Find N2 Flip。

与此同时，OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎在社交媒体表示，「够小，又足够大」，凭借独一无二的黄金尺寸，几乎无痕的屏幕，以及前所未有的悬停体验，Find N 「出道即巅峰」―― 发布仅1个月预定破百万，成为2022年上半年折叠手机销量第二，获得 OPPO 历史最高的产品满意度。

而Find N2将带来「超越直板手机的体验」，堪称“质变”的机身重量。其采用创新材料并重构关键结构件，带来折叠屏重量上的重大突破，并全面升级屏幕、影像、性能及悬停体验。据爆料，Find N2或将成为最轻的左右折叠产品。

除此之外，作为 OPPO 首款竖向折叠产品，Find N2 Flip 还将大幅提升续航、折痕、信号等基础体验，并带来行业最大尺寸的竖向折叠屏手机外屏，提供丰富的交互功能，提升竖向折叠屏手机的实用性。

刘作虎还强调，Find N2 系列不是简单的升级迭代，而是全方位的技术引领与体验革新。手机行业正迎来折叠屏时代，Find N 系列凝练了OPPO 对产品的独立思考与极致追求。值得注意的是，OPPO Find N2 系列不仅仅是品牌年度压轴作品，同时也是今年手机行业的压轴之作。随着时间推进，OPPO官方将会陆续带来更多OPPO Find N2 系列相关讯息，天极网将会实时关注并跟进报道，敬请关注。