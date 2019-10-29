华为Mate 30系列终于要在欧洲市场上市 或搭载华为HMS服务

作者：千年

【天极网手机频道】虽然华为Mate 30系列手机率先在欧洲发布，但是却迟迟无法在欧洲正式上市，其中缘由当然是该手机无法使用谷歌GMS服务。不过据Techgarage最新消息显示，华为将于11月中旬(不出意外应该是15日)面向欧洲市场正式推出华为Mate30及Mate30 Pro。

Techgarage称，根据以往的情况来看，华为Mate30/Pro登陆欧洲市场的顺序是德国、法国、西班牙、意大利、英国和瑞士，至于其他国家暂没有具体的消息或爆料消息。

值得一提的是，Techgarage仍然对华为Mate 30系列在欧洲的上市抱有很大的担忧。华为Mate30/Pro搭载基于Android 10的操作系统，使用的是HMS而不是GMS，这对那些使用Google Maps、Chrome等Google Apps的欧洲用户而言，是“令人不安”的。

据了解，在明确已经无法使用谷歌GMS服务后，华为已经下定决心发展自己的HMS服务。

2019华为开发者大会上，华为向全球开发者和合作伙伴介绍了HMS(HUAWEI Mobile Services，即华为终端云服务)生态，即基于HMS核心服务框架(HMS Core & Capabilities)和开发者服务，以华为终端用户体验为中心，由华为应用、服务与第三方应用、服务共同形成的智慧移动互联生态。

为了鼓励世界各地的开发者在HMS平台上发布他们的软件，华为将其在开发者项目“Shining Star”(耀星计划)上的投资增加到10亿美元，其中8亿美元会用于海外市场。一部分以开发经费的形势，另一部分则是推广金。

至于华为Mate30系列欧洲版的价格，华为Mate30手机8+128GB版售价799欧元，Mate30 Pro手机8+256版本售价1099欧元，Mate30 Pro 5G手机8+256GB版本售价1199欧元。