首发麒麟旗舰处理器！华为Mate 30 Pro外形再曝光：颜值超高

作者：白璐

【天极网手机频道】8月12日消息，虽然现在关于华为年度旗舰机皇华为Mate 30系列发布会还有一段时间，但是现在关于该机的爆料是层出不穷。现在网上又出现了一组所谓华为Mate 30 Pro的外形渲染图，看起来与之前曝光的区别不大。

从渲染图可以看出，这款华为Mate 30 Pro是全新赤茶橘配色，整体感觉非常时尚，瀑布式曲面屏让整机的视觉效果看起来很棒(这也是迄今为止曲度最大的屏幕)，虽然有刘海，但是面积并不是很大，其将提供3D人脸识别功能。

网曝华为Mate 30 Pro渲染图

相机组件方面，之前曝光信息显示，华为Mate 30 Pro后置圆形相机模组，类似于Lumia 1020的相机模组设计。在相机方面，华为Mate 30 Pro搭载4000万像素双主摄+一颗800万像素超广角镜头+一颗ToF镜头;而华为Mate 30则后置三摄，没有ToF镜头。

核心配置方面，华为Mate 30系列搭载升级的麒麟9系列处理器，早先传闻是麒麟985，不过近日俄罗斯媒体报道称，华为消费者BG软件部总裁王成录向其透露，新一代旗舰处理器将跳过原来的方式，叫麒麟990。王成录还提到，在2019年华为开发者大会发布的新一代EMUI 10系统将由新一代华为Mate旗舰首发。

华为Mate 30 Pro渲染图

此外，俄罗斯媒体报道还指出，华为Mate 30系列手机将定于9月19日在海外登场，除了预装EMUI 10系统，还会首发搭载麒麟990芯片。

值得一提的是，日前，中国联通提前确认了华为Mate 30 5G版的存在。此前华为已经发布了华为Mate 20 X 5G版，所以华为Mate 30系列增加5G版本也在情理之中。

在今年早些时候，华为在发布P30系列时就给我们不少惊喜，相信华为Mate 30系列作为华为年度旗舰机皇不会让我们失望的，值得我们期待。