vivo X90 Pro+评测：人性化的专业影像，源于影像独特的味道！

【天极网手机频道】秉承着「敢于追求极致、持续创造惊喜」的精神，vivo X系列已经陪伴大众走过了十年光阴，其在设计、影像、系统、性能四条赛道上的不懈耕耘，为广大用户带来了领先行业的极致体验。而作为新十年的开篇之作，vivo X90系列又会以怎样的姿态，再创另一个巅峰？今天，我们可以一起来看看vivo X系列的全新之作――vivo X90 Pro+。

外观：黄金分割 平衡美学

vivo X90 Pro+「华夏红」是一种自信优雅的配色，整体采用奢侈品级的荔枝纹皮革，不仅有着笃定、热烈的色彩延伸感受，更具备皮革独有的细腻触感。不过，由于整体色调少了几分张扬，呈现出“艳丽而不刺眼，饱和而不沉闷”的观感。

背部设计灵感源于晨曦初照时的旭日、天际线与大地，通过“缎带云阶”按照斐波那契数列的黄金比例进行分割，呈现出均衡、协调的视觉效果。后置影像模组采用「大眼眸」一体化镜头感，内嵌四颗蔡司镜头，四角对称分布，并且通过「黑化」设计强化⼀体化镜头感，以更简洁的方式体现专业影像实力。

而本次最大的设计当属缎带云阶(New Choker)，其参考了保时捷贯穿式尾灯的灵感，在黄金比例的分割基础上进行全新重构设计，将手机的摄像区与握持区进行明确划分。同时，在缎带云阶上，凭借着缎带光刻工艺的复杂工序，雕刻下了精美的“Xtreme Imagination”字样，象征着X系列极限想象，不断打破想象力边界的态度。

从整体外观设计来看，vivo X90 Pro+「华夏红」不仅赋予了产品以数学与美学的平衡，同时荔枝皮革还具备温润如玉、质地柔软、环保、抗脏污、耐老化等优点，属实是新国潮与科技的激情辉映。

影像：蔡司四摄 超越想象

作为影像旗舰的全新之作，vivo X90 Pro+无疑具备着vivo目前最先进的影像实力。在镜头的参数上，也是行业最为巅峰的水准：5000万像素蔡司一英寸大底主摄(IMX989)、5000万像素大光圈50mm定焦大师镜头(IMX758)、4800万超低畸变超广角镜头(IMX598)、6400万潜望式90mm中长焦人文镜头(OV64B)。

除了四颗高素质蔡司镜头外，vivo X90 Pro+还内置了全新自研V2芯片。其由上一代的ISP升级为AI-ISP，以AI加速器为ISP芯片赋能，配合vivo自研图像处理单元，不仅使处理与存储的效率大大提高，同时让拍摄的图片细节更清晰、色彩更自然、质感更优秀。可以说，V2芯片凭借着更为智能化的算法，再次打破ISP算法效果的天花板。

从以上拍摄直出的样张来看，vivo X90 Pro+的影像更多侧重于细节的优化。一方面，拍摄画面的锐度有所上调，并且画面有些许提亮，所以整体画面的清晰度与纯净度更高。另一方面，凭借着蔡司镜头，成像的饱和度、白平衡、影调均达到自然柔和的画面效果，同时色彩也不乏层次感。

不过，笔者认为其夜景方面的表现更为优异。基于V2芯片的强大算力，拍摄的画面基本没有噪点与炫光，明暗的对比以及色彩的还原度也较为适中，接近人眼所见景象。更为重要的是，vivo X90 Pro+所拍摄的画面，整体氛围和影调还原十足，尽显手机影像独特的高级感。

总的来说，vivo X90 Pro+凭借着高素质的蔡司四摄与全新的自研V2芯片，整体拍摄效果获得了不小的提升，再次突破vivo手机影像的边界，成为当下最具实力影像旗舰之一，为用户带来了前所未有的专业移动影像体验。

屏幕与性能：巅峰显示 稳帧体验

屏幕方面，vivo X90 Pro+搭载了一块6.78英寸的三星2K E6超感护眼屏，支持120Hz刷新率、新⼀代LTPO4.0无级变速技术、杜比视界显示、1800nit局部峰值亮度等特性。从这一点来看，vivo X90 Pro+的屏幕素质相当不错，相较于上一代，不仅显示效果更佳，功耗还有所降低，堪称业界天花板级别的存在，足以带来前所未有的视觉享受。

当然，作为一块高素质屏幕，它还支持1440Hz PWM高频调光，能够缓解用户长期观看屏幕的用眼疲劳。与此同时，软件护眼、vivo独家研发V-sync技术、蔡司自然色彩显示三大研发技术的加持，也进一步提升了这块屏幕的整体视觉体验。

而在性能表现方面，除了核心SOC外，vivo自研的V2芯片同样继承了上一代“一芯二用”的特性。其主要侧重于超强插帧、图像处理单元、超高速缓存、超高能效比等方面的提升，配合8900mm2双生冰原散热系统，带来更加极致的性能体验。

为了测试具体的性能表现，笔者将手机笔者将其置于以下环境：连接WiFi，自适应刷新率，开启BOOST模式，关闭蓝牙、定位以及后台所有程序，声音与亮度均为50%，进行一局《王者荣耀》游戏对局，游戏内部设置为“极高帧率+超高分辨率+极致画质”。

通过20分钟左右的游戏对局测试，vivo X90 Pro+游戏帧率基本能够稳定在120 FPS左右，最终实测平均帧率119.74 FPS，游戏体验相当稳定。而由于4D游戏振感、双芯游戏插帧、双扬声器等配置的加持，整个游戏过程的视觉、听觉以及触觉都能获得不错的反馈，塑造了全方位极致稳定游戏体验。

游戏前温度

游戏后温度

而在散热效果测试中，经过相同环境下1小时的游戏对局，前后13.4℃的温差，说明vivo X90 Pro+在散热方面并没有过多问题。这也就意味着，vivo X90 Pro+能够最大程度地释放自身的性能，同时在功耗方面也能有所控制，从而实现稳帧低耗的性能体验。

充电与续航：双芯闪充 续航无忧

充电与续航方面，vivo X90 Pro+配备了80W双芯闪充与4700mAh的电池。基于以上高效的散热系统、出色的功耗控制等优势，理论上vivo X90 Pro+的续航水平也会有所延长。笔者以游戏测试的环境，进行进行1小时游戏、1小时音乐、1小时视频、待机8小时的四项常规测试，以及从1%充至100%的充电测试，获得了以下的续航曲线图与充电速率图。

续航曲线图

充电速率图

经过四项常规续航测试，vivo X90 Pro+总耗电量27%。其中，1小时游戏耗电仅16%，续航水平确实不错。而在充电测试中，从1%的低电量充至满电，所需时长仅32分钟，充电速率符合预期。综合两者来看，充电10分钟，即可提供2小时的游戏续航，整体充电与续航水平足以满足用户日常一天所需。

小结

总体而言，vivo X90 Pro+是一款极致堆料的全能旗舰。从数学与美学交相辉映的外观设计，到极致稳帧低耗的性能水平，再到超越想象的极致影像体验，无一不是在彰显着它极致的优异特性。不过，笔者个人更青睐于它精彩纷呈的影像实力。

在vivo X90 Pro+身上，我们可以看到，vivo对于手机影像的提升，从来不是简单地加滤镜，更多是在滤镜的基础上赋予其影像独有的味道，方才呈现出更加人性化的专业手机影像。如此来看，vivo X系列正在以影像为刃，开启下一个新十年，至于未来又会带来怎样的创新，我们拭目以待!