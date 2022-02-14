外媒发布三星S22耐久度及拆解视频：屏幕抗划能力不错，耐久性满分

作者：景博健

【天极网手机频道】北京时间2月9日晚，三星正式发布了全新的Galaxy S22系列旗舰手机，其中Galaxy S22/S22+对比前代进行了小改款，在相机和核心配置上进行了升级，Galaxy S22 Ultra则直接化身Note系列产品，有着方正的设计和S Pen的加持，成为首款可以内置S Pen的S系列产品。值得一提的是，这次三星将在折叠屏手机上使用的“装甲铝”也放在了全新的S22系列上，来加强其耐久度。日前，外媒PBKreviews对三星S22进行了拆解和耐久度测试。

耐久测试从一分钟的浸水测试开始，这对于拥有IP68级防尘放水等级的S22来说没有什么影响。

S22的屏幕覆盖了康宁大猩猩玻璃Victus+，测试显示莫氏硬度8级的材质会让屏幕产生划痕，背面也采用了相同的材质，抗划的能力还是不错的。当然，这不意味着Galaxy S22不需要保护套，玻璃虽然够硬，但仍然易碎。

手机的框架、按钮、相机模块以及SIM卡托都由铝制成，非常的坚固，从任意一侧弯曲手机都不会产生弯曲或损坏，S22的耐久性得分达到了10/10。

在拆解S22时，需要通过加热来破坏粘合剂才能撬开背面玻璃，电池和背板之间有一块巨大的石墨片来散热，它还装有无线充电线圈和NFC天线。

S22的主板由十九个螺丝和一连串的连接器固定，将它们全部拆开会发现堆叠的PCB板，其中包含芯片组、RAM、存储和后置摄像头等关键组件。更换屏幕需要将手机的关键部件取出，并加热手机前部，以松开粘合剂，3700mAh电池没有拉片，需要使用酒精和撬片将其撬下，它的可修复性得分为7.5/10，与前代S21一样。

总的来说，三星S22有着非常不错的耐久度，相当的坚固，屏幕不易刮伤，而且根据视频，即使有划痕，显示屏下的指纹传感器也能正常工作。而拆解方面，难度虽然不是非常大，但对于非专业人士来说还是不要尝试的好。