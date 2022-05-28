ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú

Æ»¹ûÐ¾Æ¬¼Æ»®°µÊ¾£ºA16²ÉÓÃ5nm£¬M2²ÉÓÃ3nm

2022-05-28 10:38:24 ×÷Õß£ºÏÄ³õ

  ¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿¾Ý±¨µÀ£¬Æ»¹û½«ÔÚ½ñÄêiPhoneÉÏ´îÔØµÄA16·ÂÉúÐ¾Æ¬½«²ÉÓÃÓëiPhone 13ÉÏA15·ÂÉúÏàÍ¬µÄ5nm¹¤ÒÕÖÆÔì£¬¶øÆ»¹ûÎªÆäÏÂÒ»´úMacÉè¼ÆµÄM2(Ä¿Ç°²¢²»Çå³þÕýÊ½ÃüÃû£¬ÏÂÎÄ½«ÒÔM2Ö¸´ú)Ð¾Æ¬½«»áÓÐ¸ü´óµÄÐÔÄÜ·ÉÔ¾¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÍÆÖ÷@ShrimpApplePro±¬ÁÏ³Æ£¬Æ»¹ûÕýÔÚ¿ª·¢¡°×îÖÕ¡±µÄM1Ð¾Æ¬±äÌå£¬¸Ã°æ±¾½«Ê¹ÓÃA15Ð¾Æ¬ÖÐ¸üÇ¿´óµÄÄÚºË¡ª¡ª»òÐíM1 Ultra»¹²»ÊÇM1ÏµÁÐµÄÊÕ¹ÙÖ®×÷£¿

  @ShrimpAppleProÔÚTwitter·ÖÏíÁËÒ»¸ö¡°À´×ÔÏàµ±¿É¿¿µÄÀ´Ô´¡±µÄÐÅÏ¢£¬ËûÍ¸Â¶ÁËÆ»¹û¼´½«ÍÆ³öµÄA16ºÍM2µÄ¼Æ»®£¬ÒÔ¼° M1 ÏµÁÐÐ¾Æ¬µÄ¡°×îÖÕ¡±°æ±¾¡£

Æ»¹ûÐ¾Æ¬¼Æ»®°µÊ¾£ºA16²ÉÓÃ5nm£¬M2²ÉÓÃ3nm

  ¾Ý±¨µÀ£¬A16½«»ùÓÚÌ¨»ýµçµÄ5nm¹¤ÒÕ£¬ÕâÓëA14¡¢A15ºÍM1ÏàÍ¬¡£´ËÇ°ÓÐ±¨µÀ³ÆA16»ò½«²ÉÓÃÌ¨»ýµç4nm¹¤ÒÕÖÆÔì£¬DigiTimesµÄÒ»·Ý±¨µÀÔøÖ¸³ö£¬Æ»¹û¼Æ»®Ê¹ÓÃÌ¨»ýµçµÄ4nm N4P ¹¤ÒÕ¡£ÁíÒ»·½Ãæ£¬@ShrimpApplePro±íÊ¾A16½«²ÉÓÃÌ¨»ýµçµÄN5¹¤ÒÕ£¬ÕâËÆºõ±íÃ÷A16µÄÉý¼¶¿ÉÄÜÃ»ÓÐÏëÏóÖÐÄÇÃ´´ó¡£

  ¾Ý±¨µÀ£¬A16½«¶ÔCPU¡¢GPUºÍÄÚ´æ½øÐÐÐ¡·ù¸Ä½ø¡£¸ù¾ÝÌì·ç¹ú¼ÊÐÐÒµ·ÖÎöÊ¦¹ùÃ÷åZÖ®Ç°µÄ±¨¸æ£¬@ShrimpApplePro±íÊ¾A16½«´îÔØLPDDR 5ÄÚ´æ¡£ÓëLPDDR 4XÄÚ´æÏà±È£¬LPDDR 5ÄÚ´æµÄËÙ¶È×î¸ß¿É´ï 1.5 ±¶£¬ÄÜÐ§ÌáÉý¿É´ï30%¡£

  ¾ÝËµÆ»¹û»¹ÔÚ¿ª·¢M1ÏµÁÐµÄ×îÖÕ°æ±¾£¬ÆäÖÐ°üº¬¸üÐÂµÄÄÚºË¡£M1¡¢M1 Pro¡¢M1 Max ºÍ M1 Ultra Ð¾Æ¬Ê¹ÓÃÄÜÐ§¡°Icestorm¡±ºËÐÄºÍ¸ßÐÔÄÜ¡°Firestorm¡±ºËÐÄ¡ª¡ª¾ÍÏñ A14 Bionic Ð¾Æ¬Ò»Ñù¡£¾Ý³Æ£¬Æ»¹ûM1±äÌå°æ±¾½«»ùÓÚ A15 Bionic£¬¾ßÓÐ¡°Blizzard¡±ÄÜÐ§ºËÐÄºÍ¡°Avalanche¡±¸ßÐÔÄÜºËÐÄ¡£

Æ»¹ûÐ¾Æ¬¼Æ»®°µÊ¾£ºA16²ÉÓÃ5nm£¬M2²ÉÓÃ3nm

  ÆäËû±¨µÀ³Æ£¬A16Ð¾Æ¬½«½öÔÚiPhone 14 ProºÍiPhone 14 Pro MaxÖÐÊ×´ÎÁÁÏà£¬iPhone 14ºÍiPhone 14 Max½«¼ÌÐøÊ¹ÓÃiPhone 13µÄA15·ÂÉúÐ¾Æ¬;¶øM2Ð¾Æ¬Ôò¿ÉÄÜÓÉ¾­¹ýÖØÐÂÉè¼ÆµÄMacBook AirÊ×·¢´îÔØ£¬ÔÚ½ñÄêÍíÐ©Ê±ºòÅä±¸µ½ÐÂ¿îMacºÍ¿ÉÄÜµÄÐÂÒ»´úiPad ProÉÏ¡£

  Ä¿Ç°ÎÒÃÇÉÐ²»ÄÜÈ·¶¨¡°A16¡±¡¢¡°M2¡±ºÍ×îÖÕM1Ð¾Æ¬±äÌå°æ±¾µÄ×îÖÕÃüÃû£¬¸ÃÏûÏ¢Ä¿Ç°Ò²²¢Î´µÃµ½¹Ù·½Ö¤Êµ¡£

ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼

ÏÄ³õ

ÍÆ¼öÔÄ¶Á

OPPOÊ×¿î×ÔÑÐÐ¾Æ¬¸¡³öË®Ãæ£¬ÊÖ»úÓ°Ïñ½«¸üÉÏÒ»²ãÂ¥ OPPOÊ×¿î×ÔÑÐÐ¾Æ¬¸¡³öË®Ãæ
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ

×îÐÂ×ÊÑ¶

¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2019 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼