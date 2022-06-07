多款千元平板进入市场，它适合哪些人用？

作者：云隐

【天极网手机频道】近期的平板电脑市场，涌现了多款千元价位的产品，例如华为MatePad SE、OPPO Pad Air、真我平板X、联想平板小新Pad等，对比于iPad等其他高价平板，如此价位的平板电脑在功能性方面，难免会受到质疑。其实，两者并不可相提并论，产品的定位完全不同，面对的受众群体也不同，自然不能做比较。那么，千元价位的平板电脑适合哪些人呢？

轻娱乐需求的用户。平板电脑最重要的特性来源于大屏带来的娱乐性，大屏能够提供不同于手机小屏的视效观感与屏幕触感。千元价位即可获得一块屏幕素质可观的大屏，性价比算是比较高的。唯一的不足在于处理器，千元价位的平板电脑采用的处理器，一般都是如今市场上偏中端的，例如OPPO Pad Air的高通骁龙680以及真我平板X的高通骁龙695等。

在这些处理器的加持下，平板电脑还是能够满足用户流畅运行多款视频软件，获得大屏观看视频的优异视效。同时，对于大部分休闲的游戏，此类平板电脑也是完全能够满足的。所以，千元价位的平板电脑在性能上虽说并不是最好的，但它却适合那些轻娱乐需求的用户。

轻办公需求的用户。万物互联的生态下，平板电脑成为了多屏协同的重要屏幕之一，让其衍生成一款生产力工具。用户可以通过与电脑或手机相连，跨屏传输、处理文件，办公更加高效。以OPPO Pad Air为例，其可以利用OAF协议快速发现与连接，将手机屏幕投屏至平板，支持反向控制、文本输入，直接编辑手机上的信息。

此外，千元平板基本都支持智能蓝牙键盘与手写笔的输入。用户可以使用平板电脑进行一些轻便级别的办公，例如在平板电脑上编辑Word文档、制作PPT、生成Excel表格等，甚至你可以在平板电脑上完成图片、视频地简单编辑。因而千元平板的生产力，适合那些有轻办公需求的用户，在他们的手中，平板电脑价值会呈现得更加多元化。

教育学习的用户。在如今网课盛行的大环境下，平板电脑本身就是一款相当方便的学习工具。用户可以使用其进行网课的学习，同时在平板上进行记笔记、录屏、截图等操作，可以说是一举多得。例如：利用平板电脑的多项智慧交互功能，可以一半屏幕用来观看网课，一半屏幕用来记笔记，同时调出小窗打开浏览器查询相关资料。

当然，作为一款轻量级的平板电脑，其机身重量与续航能力基本都是比较出色的。以真我平板X为例，7.1mm的厚度，499g的重量，带来视觉与触觉的双重轻薄感;内置的8340mAh的电池，充电宝级别的电池容量，在续航方面并不用太过担忧。

因此，千元平板是面向有着特定需求的用户，它更多情况下是一款替代型产品，能够满足特定场景下用户的某种需求。如果你需要一块大屏观看视频，需要替代电脑进行轻办公，或者需要用来学习与创作，对于性能并不是刚需，那么千元平板就是最适合你的产品。笔者以为，千元平板最适合的用户群体自然是学生，以学习和创作为主，易于携带，并且具备一定的娱乐性功能。值此618以及高考结束之际，有感兴趣的小伙伴可以多了解一下。