ColorOS 13升级适配计划公布，OPPO Find X5系列本月即可尝鲜

作者：毛毛

【天极网手机频道】近日，OPPO 公布了 ColorOS 13 的9 月升级适配计划，包括一加 9 系列、OPPO Find X3 系列、OPPO Find X5 系列等多款机型。

全新ColorOS 13不仅在设计层面有了全新升级。在性能优化与智慧功能侧更是大幅度提升。自研的系统级计算中枢――ColorOS超算平台可以通过算力模型对硬件计算资源的精准调度，结合 4 大计算引擎――并行计算、高性能计算、端云计算、智能计算的综合调优，打造全方面的流畅、稳定、续航体验提升。

除此之外，量子动画4.0新增的行为判断机制，对于操作的复杂手势识别更加准确，确保了对用户操作意图的优先反馈。最直观的体现是在打开应用动画进行到一半，如果想要退出时上滑退出应用，系统会打断开启动画退出应用。加之全新升级的 LinkBoost 4.0，通过“AI网络预测”技术，可以提前预判手机即将进入弱信号地铁路段,通过预先加载的方式让视频类体验保持流畅，即便是上下班都会路过的地铁“信号黑洞”都毫无畏惧。

在智慧场景方面，智慧生活全场景已成为新的消费趋势。ColorOS 13聚焦生活、办公、出行和健康等场景,主动感知用户需求,带来了更贴心的人性化科技体验。

ColorOS 13智慧息屏会主动感知相关应用状态,并实时显示订单或歌单进程。用户基本瞟一眼息屏就能获取自己想要知道的相关信息，无需反复开屏操作。在办公维度，ColorOS 13从开会这一职场人共鸣场景重点切入，针对找不到会议链接、听不清会议内容、会议纪要整理麻烦等痛点，推出了智能会议助手，纪要智能整理还包含字幕转换、截图记录、英日韩翻译等，会前、会中、会后一站式服务到位。同时，ColorOS 13还进行了跨屏互联的升级，除了会议无缝衔接之外，还支持音频通话跨端接听、手机应用在PC端以新窗口打开,可以满足用户多任务并行处理等复杂办公场景需求。

除流畅、智慧以外,ColorOS 13也加入了一系列隐私保护功能,通过一键打码、智能护盾、三方应用全生命周期管控流程等保障用户安全隐私。

ColorOS 13全新的「水生设计」融入了自然的视觉语言,以海平面从日出到日落的24小时的色彩变化为基调，构建出以“日出蓝”和“日落橘”为原点的全新色彩体系。不难看出，这一次ColorOS 13的“水生”理念不局限于视觉语言层面，而是将水的生命张力、多态质感和润物无声的特质贯穿于ColorOS 13系统整体设计之中。

最后，关于适配计划时间，公测升级计划分为三个时间段， Find X3 Pro 摄影师版、Find X3 Pro 火星探索版、Find X3 Pro、Find X3、一加 9 Pro 5G、一加 9 5G将于9 月 16 日推送更新升级;OPPO Reno8 Pro+ 5G于 9 月 23 日推送更新升级;OPPO Find X5 Pro 天玑版、一加 Ace则在9 月 28 日推送更新。正式版升级计划在9 月 23 日进行推送，机型包括OPPO Find X5 Pro、OPPO Find X5、一加 10 Pro 5G。需要注意的是，公测展示时间为公测招募开启时间，并非版本推送时间，不同机型版本推送时间不同。OPPO 表示，公测版本侧重于功能提前体验，版本可能存在稳定性问题，但能满足日常使用需求，在升级前请保存好个人重要数据。正式版采取逐步推送的方式，展示时间为正式版开放时间，并非全量推送时间。用户可以点击“设置 > 软件更新 > 右上角设置图标 > 升级尝鲜”，申请正式版前需确保手机已升级到指定版本上。