Canalys：2022年Q2中国云服务支出达到73亿美元，占全球12%

作者：弈秋

【天极网手机频道】近日，据Canalys机构最新数据报告内容，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长11%，在2022年第二季度达到73亿美元，占全球整体云支出的12%。与全球云服务市场33%的高增长势头相比，中国市场增长明显放缓，首次跌破20%。

Canalys预测，随着6月以来一线城市的商业活动开始恢复，中国云计算市场将在下半年重新获得动力。阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云依然保持了它们在中国云计算市场的领导地位。前四家供应商占中国总支出的79%，但与过去几个季度相比，这四家的增长率都有所下降。

Canalys研究分析师Yi Zhang表示：“中国的云服务已经进入了一个新的阶段，云厂商不再侧重于营收规模和业务的增速，而是更关注高利润、标准化的产品。头部云计算厂商正试图通过建立自己的渠道生态系统，将自主研发的平台技术和合作伙伴的行业经验结合起来，丰富自己的云计算能力。”

Canalys副总裁Alex Smith表示：“中国的云计算供应商通常强调在垂直领域深耕，比如为某些行业创造特定的产品及解决方案，但这同样伴随着高额的定制成本。当经济压力出现时，这将会为其带来挑战。渠道合作伙伴可以通过接管定制的部分来帮助避免这种情况，让供应商专注于更广泛的平台开发。”

阿里云依然是中国云服务市场的领导者。本季度其市场份额占比34%，同比增长了约10%，与上一季度相比市占率下降了2%左右。此外，阿里云本季度在出海业务方面收获颇丰，不断推进其海外扩张计划，在3个地区推出4个数据中心，即德国、泰国和沙特阿拉伯。同时，还宣布与泰国国家电信和沙特电信公司合作。

而华为云作为第二大云厂商，在本季度同比增长11%，占整体市场的19%。华为云计划专注于提高云服务在产业上下游行业的应用。为此，它选定了5个行业逐步渗透，通过与合作伙伴共同开发，提供通用的解决方案。华为云还宣布，它将把海外业务作为云业务增长的新动力，未来将会为更多的寻求海外机会的中国企业提供云服务。

腾讯云排名第三，占中国云计算市场的17%。第二季度腾讯云的表现符合预期，它的侧重点已经从市场份额的增长转而关注业务的盈利能力。6月，腾讯云宣布其所有内部业务(包括QQ和微信)已经完全迁移到云端，此举大大降低了其内部IT成本。

百度智能云排名第四，占据了9%的市场，同比增长25%。当然百度智能云仍然受益于其工业互联网平台开物，该平台最近更新后在内部合并了200多个解决方案。除了来自工业领域的稳定且持续性的增长，本季度的营收同样由汽车制造、医疗和数字城市领域推动。

很明显疫情复现带来的负面影响是导致增长下降的主要原因。但是，由于中国企业的整体IT支出与那些云计算准备率较高的国家相比要少得多，仍然有许多传统行业的企业客户正在寻找向云端迁移的方法，特别是中小企业，因此云服务市场仍有很大潜力。