鼎桥M40手机现已开启预售，主打影像和5G体验售价3999元起

作者：弈秋

【天极网手机频道】微博5月10日消息，鼎桥TD Tech M40手机已经在京东商城开启了预售活动。8GB+128GB版本售价3999元，8GB+256GB版本售价4499元，5月13日正式开售。

外观上从背面看鼎桥M40采用了极具辨识度的标志性星环设计，配色有神秘的“亮黑色”、纯净的“釉白色”、浪漫的“秘银色”三款，手机采用居中圆形摄像头模组。后置Logo为TD Tech，机身背部采用亮面玻璃材质。而鼎桥M40正面采用了6.5英寸OLED曲面屏，温润优雅的弧度，呈现了好似如水流淌的画面感。屏幕显示效果清晰逼真，基本如实还原肉眼看到的真彩世界。配置方面为5G SoC芯片，做到真正的支持5G双卡双待，让用户畅快上网。

充电续航方面，支持40W有线快充+40W无线超级快充组合，内置4200mAh的大电池。40W的双快充，整体配置基本可以满足用户一定的日常充电需求。

性能方面核心搭载天玑1000+处理器，基于台积电7nm工艺制程打造，支持双模5G和WiFi6网络。内置立体双扬声器，玩游戏基本能感受到饱满音腔所呈现的细腻声音效果，听起来画面感十足。系统上底层持续优化，响应速度也会更加敏捷。其他方面，支持卡片功能、智慧互联、畅联支持高清语音通话、多屏交互共享、红外、NFC等个性化服务功能，致力于用户享受更便捷的智慧生活。

影像方面后置摄像模组为6400万像素超感知广角主摄+1600万像素超广角【支持2.5cm超级微距】+800万像素长焦镜头【3倍光学变焦、5倍混合变焦、30倍数字变焦】，前置1300万像素超广角镜头。6400万像素超感知广角摄像头拥有充足进光量与强大解析力，配合先进的图像优化技术，高清记录每一个当下精彩的瞬间。拍摄夜景可以巧妙捕捉到足够光线并减少噪点，夜景环境下拍摄的画面依然清晰生动。同样搭载的激光对焦传感器，可以极速对焦。基本随手一拍就能成片，让我们轻松记录当下的一切美景。

这款手机支持5G双卡待机，而鼎桥自从2005年成立之后就一直致力于研究无线通信技术研发。这次也是顺应5G发展的大背景，开启了终端赛道的全新征程。期待今后鼎桥能够持续让更多、更好的产品落地，真正助力用户“境启未来”，畅享新世代的智能与便捷。对这次新机产品感兴趣的用户，可以去官网关注了解一下预售信息。