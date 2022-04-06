黑鲨科技CEO罗语周：专注游戏手机，把体验做到更好

作者：高志伟

【天极网手机频道】3月30日，黑鲨举行主题为“冲破引力”的黑鲨科技2022年度旗舰新品发布会，推出包括黑鲨5、黑鲨5 Pro与黑鲨5 RS三款产品的全新黑鲨5系列游戏手机，以及黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机降噪版等周边外设。同时，黑鲨还宣布与与中国航天神舟传媒达成合作，共同打造了黑鲨5与黑鲨5 Pro中国航天版等IP定制化产品。

发布会后，黑鲨科技联合创始人兼CEO罗语周、黑鲨科技产品研发部总经理宋刚、黑鲨科技产品经理屈正祚接受了天极网等媒体的采访，并针对黑鲨发布的新品以及后续产品规划等问题，做了进一步介绍。

游戏手机还有很大的进步空间

黑鲨5系列拥有多项升级，其中“超大杯”黑鲨5 Pro带来了骁龙8Gen1 5G移动平台、全新的逆重力双VC液冷散热系统、全新的TouchControl触控大师方案、继续领跑DXOMark音频榜单的音频体验、全新JOYUI 13操作系统的丰富功能，以及全新的外观、磁动力升降肩键2.0、双区屏幕压感等特性。

除了采用骁龙8Gen1的黑鲨5 Pro外，一同推出的还有搭载骁龙870的黑鲨5，以及搭载骁龙888/888+的黑鲨5 RS，价格覆盖了2799元到5999元。因此不同需求的玩家能够根据自己的预算及使用场景，选择对应档位上更合适的游戏手机。

虽然黑鲨5系列的核心配置有所不同，但全系标配了黑鲨最具代表性的磁动力升降肩键、120W超级闪充等特性。对于玩家而言这些特性相比旗舰机、中高端智能手机可在游戏场景下带来更出色的交互及使用体验。罗语周表示，丰富产品阵容的一个重要出发点就是为了让更多玩家能够体验到黑鲨带来的游戏特性，为他们提供更多的选择，黑鲨也希望在每个价位段上做到游戏体验最强。

因此，与其他喜欢“跨界”的手机厂商有所不同，黑鲨更专注于游戏手机以及游戏手机生态。罗语周提到，黑鲨认为游戏手机还有很大的进步空间，黑鲨还是希望在(游戏手机)细分赛道上，从用户需求出发把体验提升，做到最好。因此黑鲨目前也没有考虑推出游戏PC、游戏平板等产品的想法。

为了追求更好的游戏体验，黑鲨不仅是在核心性能方面做足了功课，还在影响游戏体验的散热、操控甚至软硬件的适配方面下了一番功夫。比如黑鲨最具的特色的操控体验方面，无论是屏幕压感还是升降肩键，黑鲨进行了长期的投入。还有其磁盘阵列系统，可以带来更快的读写性能，让游戏启动加载更顺畅。罗语周还表示，做好游戏手机，黑鲨不仅要考虑到当下热门游戏的体验，还要关注未来上线的游戏内容，或者游戏带来更高帧率模式后，手机体验如何。

由此不难看出，黑鲨当前以及接下来的首要任务仍旧是深耕游戏手机生态，持续优化体验。甚至本次黑鲨与中国航天神舟传媒达成合作，也可以说是黑鲨追求将体验做到最好的“意外收获”。

据罗语周介绍，黑鲨研发新一代散热架构时发现，VC均热板里面的冷凝液会受到重力影响，降低液体的流动效率。为此，黑鲨打造了一条“逆重力轨道”，增强了毛细力，让冷凝液能够更好的克服重力影响，提升整体的散热效率。

持续创新，优化体验

逆重力双VC液冷散热系统带来了更高的散热效率，让黑鲨5 Pro的性能相比同样搭载骁龙8Gen1的旗舰手机更加出色，在游戏体验中可以带来更稳定的帧数。这也是游戏手机能够在与旗舰机的激烈竞争中脱颖而出的关键。

不仅是与旗舰机的较量，面对国内超过6.5亿玩家组成的庞大的移动游戏市场，越来越多品牌进军游戏手机，这也加剧了游戏手机这个细分赛道上的竞争。而在这场“内卷之战”中，黑鲨能够稳步前进的关键离不开其独特的操控体验。作为率先推出升降肩键的游戏手机，黑鲨凭此以及屏幕压感等创新，为玩家带来了多维操控体验，相比仅有触控的手机遥遥领先。

2019年升降肩键随黑鲨3 Pro亮相，配合双区屏幕压感，带来了“四指变六(八)指”的体验，大幅改善了游戏操控。如今黑鲨5系列全部标配的升降肩键，与此同时，几年的迭代更新不只是优化了肩键在游戏中的体验。在日常使用时，肩键带来的操作也能提升手机的易用性，比如截屏、抓拍、开启手电筒等等。

宋刚表示，黑鲨5系列上升降肩键也进行了一些优化。手感方面，中框增加了导向槽设计，可以更加贴合手指，或者辅助玩家快速找到肩键。操控方面，肩键支持单击、双击、连续点击、多重点击等功能，可以在游戏中实现一键换枪等各种操作。未来，黑鲨还将持续优化肩键的手感，并与软件内容深度结合，带给玩家不一样的体验。

值得一提的是，此次黑鲨5系列推出了全新的TouchControl触控大师方案，全面重构触控算法架构，触控算力提升20%，触控响应速度提升15%。配合全系标配的磁动力升降肩键与双区屏幕压感2.0，游戏操控更加顺手。

在音频以及快充两方面，黑鲨也戳中了玩家的“痛点”。随着玩家对于体验沉浸感的要求提高，还有“听声辨位”的新诉求，手机的音频体验逐渐走到台前，受到了越来越多用户的关注。在这方面，黑鲨跟进的步伐很快，快速跻身第一阵营。随着黑鲨5 Pro发布，黑鲨仍旧领跑DXOMark音频榜单。黑鲨5 Pro配备了全对称两颗顶级扬声器和四颗定制高动态麦克风，14V大功率SMART PA以及两颗音频Boost IC，结合NLC音频算法最终呈现出业内领先的外放音质。并且，还能够满足玩家“打开语音”沟通的需求，在高段位的角逐中，避免硬件成为玩家秀操作、打配合的瓶颈。

至于快充，120W超级闪充通过测试只需要15分钟左右便能够让黑鲨5 Pro的4650mAh大电池满足复活。面对《原神》等耗电大户，以及更大、更高刷新率的手机屏幕，也能够利用休息的间隙快速充能，延长游戏时间。

写在最后

黑鲨的核心还是游戏，无论是更加极致的性能、胜过旗舰机的游戏表现、升降肩键及屏幕压感等多维操控体验，还是一线水准的音频、快充等特性，都是可以说是从玩家的痛点出发，让手机的游戏体验更过瘾、更沉浸、更畅快。与此同时，基于硬件、功能的创新也没有脱离软件、生态，从而黑鲨做到更好的游戏体验，打造了面向游戏场景更完善的“解决方案”。比如，一同推出的黑鲨凤鸣真无线蓝牙耳机降噪版可以带来高保真、低时延的音频体验，JOYUI 13中可DIY、增强游戏趣味性和氛围感的智能魔方为玩家解锁更多好玩实用的功能等等。

所以，专注于游戏手机的黑鲨未来还将带来哪些惊喜，如何在更激烈的竞争中砥砺前行，值得期待。