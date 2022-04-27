年度诚意之作！红魔7系列变形金刚联名典藏套装首销，四周年购红魔7系列立减300元

作者：LL

【天极网手机频道】在手机市场上，慢慢出现了各种各样的联名款手机，这是大部分厂商为了满足特定消费者的需求，选择跨领域与其他品牌合作，共同推出联名定制款产品。在品牌四周年发布会上，红魔品牌方推出了一系列最具诚意的变形金刚联名定制典藏潮品，包含了硬核先锋的游戏旗舰红魔7系列与专业电充、电竞外设等生态产品。其中，最让人惊喜的，当属红魔7系列的两款变形金刚典藏套装，现在跟随笔者一起来围观一下。

红魔7 Pro选择与擎天柱联名定制，其外观设计相当酷炫，盒内也装满了诚意。通过红蓝撞色与烈焰纹的叠加，展现出擎天柱霸气和威严的战斗姿态，而这也是业内首次实现了在金属面板上的沉雕效果。机身中间的氘锋金属散热片融入了复杂的双重冷雕工艺，呈现出棱角分明的金属博派LOGO。同时，手机盒内还装有最低温度可达-4℃的涡轮散热背夹、165W氮化镓充电器等众多定制周边，完完全全就是诚意满满的全方位定制。

基于变形金刚两大阵营对决主题，红魔也推出了红魔7霸天虎限量典藏套装。通过狂派经典的黑紫配色与机甲美学碰撞，复刻出邪魅与野心的狂派脸谱，机身更叠加多重UV精雕纹理，实现了产品在色准、光泽、纹理、层次等全方面行业顶尖工艺。其内部同样装有涡轮散热背夹、165W氮化镓充电器等定制周边。

值得一提的是，这两款变形金刚典藏套装手机还拥有专属UI“正义捍卫者”与“能量征服者”。覆盖全局的变形金刚元素，丰富的定制壁纸和图标可随意搭配，可以说用户的每一次触控都是在与变形金刚IP进行深度交流。这种硬核机甲美学、博派/狂派标志性设计、未来科技设计语言等，属实是相当有诚意的定制，绝对能够让玩家产生灵魂共鸣。除此以外，REDMAGIC OS中备受玩家喜爱的红魔姬Mora迎来了全新红魔姬机甲版皮肤，以未来感机甲短发造型亮相，率先登陆红魔7系列变形金刚联名定制版，红魔姬独立APP也已登陆红魔官网，安卓手机用户均可免费下载体验。

除了极具诚意的外观设计之外，红魔7系列的各方面表现也是相当不错的。屏幕方面，红魔7采用了一块6.8英寸的屏幕，拥有100%的DCI-P3色域覆盖、1080P级别的分辨率、最高165Hz的刷新率、720Hz的触控采样率等配置，视效体验直接拉满。而红魔7 Pro更是拥有6.8英寸的UDC屏下全面屏，这可是行业内唯一屏下摄像头游戏手机。

性能方面，作为一款游戏手机，红魔7与红魔7 Pro均采用了全新骁龙8旗舰平台与满血版LPDDR5+UFS3.1“性能三件套”的加持，其性能在行业内也算天花板级别，足以满足游戏爱好者的全方位游戏需求。为了进一步提升游戏体验，还采用了9层的散热技术(高速离心风扇、航天级散热材料、超柔高导热稀土、峡谷散热风道、超导铜箔、VC 散热片、高导热凝胶、复合石墨烯、航空铝材中框)。其中的新风扇的转速可达20000转/分钟，提升了风压的同时，也降低了能耗以及噪音，散热表现更优异。

充电与续航方面，红魔7配备4500mAh双电芯电池+120W风冷魔闪快充，红魔7 Pro则配备5000mAh双电芯电池+135W风冷魔闪快充，并标配了165W氮化镓充电器，其充电与续航能力足以满足用户长时间的游戏需求，所谓的“电量焦虑”是不可能存在的。

此外，在其他配件方面，本次的变形金刚联名产品还包括氘锋65W三口、四口氮化镓战损版、氘锋120W四口氮化镓战损版、氘锋10000mAh充电宝战损版、红魔涡轮散热背夹战损版、红魔电竞蓝牙耳机等生态配件。外观上保持与高度统一的战损风格设计，通过纯手工打磨而成，性能上又采用了行业领先的技术，既美观又实用，可以说是相当具备诚意了。氘锋氮化镓充电器战损版采用最新第三代氮化镓技术，兼容主流快充协议，支持同时为多台设备快充。红魔涡轮散热背夹战损版内置29叶涡轮风扇极速散热，最低可降温至零下4℃，配合RGB灯效，绝对是目前体验最好的游戏神器了。

售价方面，红魔7霸天虎限量典藏套装售价5999元!红魔7 Pro擎天柱限量典藏套装售价6999元!笔者以为，基于各项配置来看，红魔7系列绝对是2022年度最值得购买的顶级游戏旗舰了。现已在努比亚京东自营旗舰店、红魔官网等官方平台开启预约，4月28日早上10点全平台开售!参与100元现金预定可获赠半年碎屏险，至高享24期免息!作为四周年重磅献礼，现在购买红魔7系列还可享全版本立减300元优惠。

而生态产品方面，氘锋65W三口氮化镓战损版169元，氘锋10000mAh移动电源战损版179元，氘锋120W四口氮化镓战损版299元，Type C-C PD数据线战损版59元，目前全平台持续热销中，感兴趣的朋友可前往购买，其余产品还有红魔涡轮散热背夹战损版售价229元，红魔TWS游戏耳机售价349元，氘锋能量块65W四口氮化镓战损版售价199元，Type C-L PD快充数据线战损版售价99元，将于5月正式开售。