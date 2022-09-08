买iPhone 14系列还是直接买iPhone 13 Pro Max？

作者：毛毛

【天极网手机频道】为了给iPhone 14系列让路，苹果连夜下架iPhone 13 Pro系列，官网仅剩iPhone 13和iPhone 13 mini两款，苹果客服表示一般情况下已下架的商品是不会重新上架的，如果用户想购买iPhone 13 Pro产品可以尝试去线下直营店。

苹果iPhone 14系列包括了iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max四款机型，起售价分别为5999元，6999元，7999元以及8999元;作为对比，上一代iPhone 13系列拥有iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max，起售价分别为5199元，5999元，7999元以及8999元。总体来看iPhone 14相比上代还是涨价了，由于iPhone 14 Plus“代替了”iPhone 14 mini，在价格对位方面涨得比较明显。但iPhone 14与iPhone 13对比，则与iPhone 14 Pro系列的价格上涨幅度相同。也就是说，128GB入门款价格没有变化，256GB版涨价100元，512GB版涨价300元。iPhone 14 Pro系列的1TB版本涨价均为500元。

不过，苹果下调了iPhone 13的售价进行降价促销。其中iPhone 13的128GB、256GB、512GB版本售价分别为5399元、6299元、8099元。

iPhone 14系列出来之后很多网友都在想是买iPhone 14系列还是直接买iPhone 13 Pro Max。其实看苹果连夜下架iPhone 13 Pro系列就可以知道，苹果除了要大力推新机之外，还有一点是因为新系列其实出现了“摆烂”状态，相比起上一代，亮点其实没有那么多。

首先先来汇总一下新机的配置信息。

iPhone 14 Pro系列用的均是A16处理器，iPhone 14 Pro配备的是一块6.1英寸的屏幕，主摄提升到4800W像素，刘海屏变为“灵动岛”。灵动岛在待机下以长条椭圆形呈现，当有来电、短信等通知时，灵动岛会变化它的形态，以便让用户能够更直观地接收到这些信息。用户还可以通过长按唤出控制选项，可显示App当前的状态，同时也能实时变化显示重要的提醒、通知和活动，并且整套的交互动画十分流畅丝滑。从这也可以看到苹果的产品思路，不是怎样隐藏这个挖孔，反而是在想如何将这个槽点成为不可替代的亮点，不得不说苹果成功了。而iPhone 14 Pro Max除了屏幕和电池，参数与14 Pro基本一致，屏幕来到6.7英寸。另外，iPhone 14 Pro系列提供相同的暗紫色、金色、银色以及深空黑色4款配色，iPhone 14 Pro起售价7999元，iPhone 14 Pro Max起售价8999元。



iPhone 14 Pro系列

iPhone 14相比iPhone 13变化不大，外观设计也没差，芯片上同样是用A15处理器，新增卫星通信救援技术，配备一块6.1英寸60Hz屏幕，提供蓝色、紫色、午夜色、星光色和红色5种颜色，国行5999起;强调一下，iPhone 13下调后的价格是5399元起。买哪个不用说吧？



iPhone 14系列

iPhone 14 Plus除了屏幕和电池，参数与14基本一致，屏幕采用的是6.7英寸大屏，是一款非Pro版的大屏手机，国行6999起售，和iPhone 14差1000块。



iPhone 14 Plus



在大概了解完iPhone 14系列之后，确实可以看到这一次苹果属实有点“摆烂”行为，iPhone 14系列相比前代的升级少到离谱，连芯片都还是A15的，虽然是满血版，但明显比A16低了一头;外观上更是毫无变化，还是60Hz的低刷刘海屏和直角边框设计，对角线式的1200万像素双摄，朴素的让人无法相信这是2022年的旗舰手机。关键还涨价了，5999元起的售价还是128GB起步的，换成安卓阵营，这个价格几乎可以达到旗舰顶配版的了。

讲真，iPhone 13 Pro Max有着更好的屏幕，更强的影像效果，甚至还有Pro系列独占的ProMotion高刷技术，如果想要买iPhone 14系列不妨再认真想想，难道iPhone 13 Pro Max它不香吗？

总结一下，不建议大家买iPhone 14系列，毕竟iPhone 14系列的两款机型跟iPhone 13系列基本无差别，且价格高。当然，如果你的预算还高一点的话，iPhone 14 Pro Max和iPhone 13 Pro Max之间的“掰头”，那毫无疑问是选择新款的，毕竟价格相同的情况下，iPhone 14 Pro Max性能升级和影像升级会带来更好的体验。不过iPhone 13 Pro两款机型已经在官网下架，大家可以去电商平台以及线下旗舰店看看还有没有。

9月9日本周五晚8点开始接受预订，iPhone 14、iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max将于9月16日上市发售，iPhone 14 Plus于10月7日发售。

所以你们知道该买哪一款机型了吗？