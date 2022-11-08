OPPO Find N2曝光：搭载骁龙8+，重量或创历史新低

【天极网手机频道】近两年，为了布局高端市场，各大手机厂商纷纷推出自家的首款折叠屏手机，让折叠屏逐渐为大众所接受。而随着时间的推移，又到了各大手机厂商更新折叠屏旗舰的时间。近日，有相关网友爆料，OPPO Find N2即将到来，同时曝光了相关配置信息。

据了解，OPPO Find N2外观基本保持不变，摄像头模组可能会改变排列方式，具备较高辨识度，内屏采用7.1英寸120Hz刷新率的LTPO AMOLED屏与侧边指纹解锁。基础配置方面，或将搭载高通骁龙8+ Gen1处理器，配备12+256GB内存。更为重要的是，OPPO Find N2有可能会打破现下折叠屏手机重量的新纪录，成为如今市场上最轻的折叠屏手机。

而在影像方面，本次的OPPO Find N2也是堆料十足。后置镜头模组重新进行设计，镜头采用与哈苏联名调校的镜头，其素质自然也会优于上一代的镜头。同时，OPPO Find N2将会内置OPPO首颗自研影像专用NPU芯片马里亚纳MariSilicon X，该芯片的优异表现，在此前的OPPO Find X5系列以及OPPO Reno8系列上可见一斑。

从以上配置来看，OPPO Find N2也算是堆料十足的一款折叠屏旗舰。外观设计沿用之前的“矮胖子”造型，却又在镜头模组上重新进行设计，拉高了这款手机的辨识度。而在配置上汇集了当下手机行业顶尖的软硬件，势必能够带来性能与影像的优异体验。除此之外，笔者预计，对于折叠屏铰链、屏幕等问题，OPPO Find N2或许也会提供全新的技术，解决产品的耐用性问题。更多相关信息，可以关注OPPO的最新动态。