多家媒体盛赞vivo S12系列 先锋影像旗舰即将开售

作者：LL

【天极网手机频道】12月28日，vivo官方微博发布了vivo S12系列的首批媒体口碑海报，凭借轻薄优雅的设计、自然出色的影像体验与综合强悍的性能，收获了一众主流科技媒体的集中点赞。同时，“全面出色 自然出众”vivo S12系列目前正在全网火热预售中，将于12月30日正式开售。

据了解，多家媒体给予vivo S12系列“打游戏很强的先锋影像旗舰”与“全面表现强悍无短板”的高度评价。“全面提升”“性能担当”“样样都强”等描述，成为了媒体评价中的高频词汇。vivo S12系列全面出色的形象，已然深入人心。

外观方面，vivo S12提供了屿蓝、耀黑、暖金三种配色。其中，“热情、阳光、积极”，这些美好的品质一起组成了vivo S12系列的主打配色：暖金。vivo S12系列采用了光致变色2.0技术，采用了性能更好的变色材料，变色阈值更宽，响应更加灵敏。暖金变色前是暖暖的金色阳光，变色后是葱郁的蓝绿雨林。

vivo S12系列进一步突破“轻薄”极限，将TW盖板厚度减薄约19%，FPC厚度减薄约29%，前摄与盖板间隙减薄约30%，电池容量升级为4300mAh。vivo S12 Pro整机仅重171克，薄至7.36mm;vivo S12机身采用了一体式航空铝直边中框，厚度7.39mm、重量仅有179g。

影像方面，vivo S12系列在延续家族时尚轻薄设计基因与前置影像实力的同时，性能与综合体验也得到了“全面提升”。集“摄影师、灯光师、修图师于一身”，打造口袋中的摄影团队。vivo S12 Pro搭载了5000W像素定制JNV超清传感器，配合全新ISOCELL 3.0像素隔离技术，能呈现更丰富、生动的色彩。前置双色温四柔光灯的加入，能够更好满足用户提亮和氛围补光的需求。

微米级焕肤塑颜技术实现了智慧肤质和立体肤色两大突破，带来与商业级修图师作品相媲美的效果。加强五官立体感的同时，还不会损失皮肤细节，是你的专属“百万修图师”。新增的落日灯效果，能够在光线较暗的环境下，拍出有落日氛围的创意照片，创意感十足。

配置方面，全面出色的体验，离不开硬件性能的加持。vivo S12 Pro搭载了天玑1200旗舰级芯片;配合双效内存融合+4G与游戏BOOST模式，实现了软硬件的联合优化，更通过多项严苛测试，获得王者荣耀KPL测试认证，游戏体验更添保障。

vivo S12系列将于12月30日正式开售，8GB+256GB版本，3399元，12GB+256GB版本，3699元;vivo S12，8GB+256GB版本，2799元，12GB+256GB版本，2999元。

目前，vivo S12系列 X 天美十三周年活动正在火热进行中。今天上午vivo官方发布了京东天美礼盒的美图。礼盒中除了vivo S12手机本体，还包括定制款的马克杯与笔记本，资深玩家必入!12月30日上vivo京东自营官方旗舰店，购买vivo S12系列新机，即可获得vivo联合天美十三周年限量定制款【装备补给包】，千万不要错过!