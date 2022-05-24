vivo S15简评：承载夏日印象的实力派

作者：毛毛

【天极网手机频道】全新一代影像手机vivo S15系列如约而至，不过这一次，vivo S15系列就从影像、性能、外观三个纬度出发，全面直击年轻用户痛点，给年轻人带来了一款 “不用再做选择题”的新机。



vivo S15实拍图

vivo S15系列带来了vivo S15以及vivo S15 Pro两款机型，在发布会之后天极网也对vivo S15 Pro进行过上手评测，相信大家也对其有所了解。那么今天我们要上手体验的是vivo S15盛夏配色，除了承袭S家族时尚轻薄设计基因与前置影像实力的同时，性能与综合体验也得到了全面提升，不妨一起简单了解一下。

外观

外观变化是用户换机的一大动力，因此工业设计往往是手机上至关重要的一点。作为一款最受年轻人欢迎的主流机型，vivo S系列一直以来都秉承着这一信条。vivo S15采用航空级标准的金属中框，既轻盈又坚固，尤其是精工细作的直边工艺，亮面锐利透亮，哑面柔和舒适，搭配2.5D玻璃后盖尽显独特质感，厚度保持在8.08mm。



vivo S15实拍图

双反摄像头的造型融入上一代极简留白风格，陶瓷质感既能给人影像的专业感，又有极简美学的节奏感。一贯轻薄的设计使得vivo S15整机仅重198g(盛夏配色)，让消费者的感官体验获得了大幅提升的同时小拇指也毫无负担。

配色上，vivo S15提供盛夏、浅金、耀黑三种选择。其中，盛夏配色通过全新升级的萤石AG 工艺和水波纹设计，让玻璃表面的晶体更加细腻，折射出夏日的海浪和明媚的晴空，属于“夏日特调氛围限定”款，握在手上就像握住整个夏天。浅金配色和耀黑配色也非常推荐，浅金色就像是把海边三景――阳光、沙滩、海浪都刻在DNA上，随着不同角度下的光线变化呈现出自然柔和的深浅金色变幻;耀黑配色属于百搭经典款，优雅永不过时，整机设计风格简洁而不失高级质感。



vivo S15系列实拍图

正面上，vivo S15搭载一块6.62英寸的三星120Hz 超感竞速屏，拥有影院级P3广色域、6000000:1对比度，以及高达1300尼特局部峰值亮度，搭配专业级色准调校，堪称是S系列迄今为止最好的直屏。



vivo S15实拍图

影像

硬件方面，vivo S15系列全系主摄标配大底传感器和OIS光学防抖。其中，vivo S15前置采用3200万超清摄像头，单像素面积较上代提升30%，轻松掌控更复杂光线环境;后置采用全新的6400万超清大底镜头，搭载光学防抖技术，可以在暗光下提供稳定的手持拍摄体验，带来6倍进光量的稳定性能。软件方面，vivo S15系列向商业级修图效果看齐，打造影棚级人像算法，结合夜景降噪、超级夜景算法等 vivo 算法矩阵，还原纯净画面和人脸细节。

光说理论没有实际的怎么行？来看一组vivo S15的样张效果。



vivo S15前置自拍样张



vivo S15前置自拍样张



vivo S15前置自拍样张

基于对抗生成网络进行AI学习，vivo S15在进行人像拍摄时保留肌肤细腻质感的同时加强原本的脸部肤色和五官立体感，还原脸部生动细节，皮肤细腻却不假，有种真实的皮肤通透的感觉。

vivo后置采用的是6400万像素光学防抖超感光主摄+ 800万像素超广角+ 200万像素微距三摄影像系统，硬件参数上没有任何问题。



vivo S15实拍图

来看看一组样张。



vivo S15后置拍摄样张



vivo S15后置拍摄样张



vivo S15主摄拍摄样张



vivo S15主摄拍摄样张



vivo S15主摄拍摄样张



vivo S15超广角拍摄样张



vivo S15逆光拍摄样张



vivo S15夜景拍摄样张



vivo S15夜景拍摄样张

高像素加持下的主摄拍摄出的画面清晰度自然不会差，保留的细节也比较多，即使放大来看依旧能够看清楚。广角拍摄能够囊括更广的视角，拍摄出的高楼线条也没有产生很明显的畸变。在逆光等高光比场景中，高光区域不过曝细节丰富，而暗部区域细节也得到很好保留。暗光拍摄也相当出色，所谓的“鬼影”、“眩光”并没有出现，而且画面没有丢失太多的细节，噪点控制处理非常到位，解决了这个夜间拍照的大难题后，手机成像效果更加真实。

性能与系统

vivo S15系列性能配置也带来全方位飞跃式提升。vivo S15搭载骁龙870巅峰版旗舰芯，延续8系旗舰规格，实测跑分近78万，配合vivo自研VMET内存增强技术，提升性能的同时降低功耗，配合vivo S15内置一块4500mAh电池以及66W闪充，带来旗舰级性能体验。



安兔兔跑分

vivo S15搭载一块6.62英寸的三星120Hz 超感竞速屏，支持360Hz触控采样率，游戏场景下瞬时采样率更高至1200Hz，这块屏幕也通过SGS护眼认证及HDR10+认证，整体的色准、使用起来的流畅度以及跟手性都比较不错。

在《王者荣耀》游戏实测中，vivo S15全程帧率都比较稳定，“跳崖式”情况并没有发生，在最高画质下平均帧率在119FPS，游戏过程流畅。同时，在1200Hz瞬时触控采样率与双指360Hz触控报点率的作用下，vivo S15在游戏时的跟手性很强，操作起来更加得心应手，释放技能时也很丝滑。



《王者荣耀》

当手机长时间处于高负荷游戏的运行时，手机温度会逐步升高，从而影响手机运行状态，会出现掉帧、卡顿以及网络延迟等情况，基于vivo S15系列全系采用行业首创的电竞级仿生散热系统，散热面积高达机身的3倍，能为手机换来最高1.2℃ 的温度改善，可以最大限度的避免游戏时掉帧、卡顿的情况，保障高帧游戏持久稳定输出。



vivo S15实拍图

系统上，vivo S15 搭载的同样是基于Android 12.0开发的 OriginOS Ocean。关于OriginOS Ocean我们也在vivo S15 Pro的上手评测中详细讲过，这里就不再赘述了。感兴趣的同学可以看看《vivo S15 Pro体验：承载夏日印象的S级神机，全面发展一“部”到位》。

总结

从vivo S12系列开始，vivo在前后影像、性能、游戏，以及外观设计等方面的“全面性”加强、补足与进化。到了vivo S15系列，vivo并非是将其从影像赛道中切换，而是全面“开花”。在影像方面保持领先优势的同时，在性能、游戏、设计与工艺等年轻用户关注的细节与使用场景做到同档位顶级水准，可以说，在全面性进化之后，vivo S15同样能满足大家对“实力派”的所有期待。