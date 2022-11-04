丰沛更开放的生态，OPPO潘塔纳尔系统首次融合Matter协议

11月4日，Matter中国媒体发布会在深圳开幕。作为推广Matter协议的成员之一，OPPO参会并表示，自研的智慧跨端系统潘塔纳尔将首次融合Matter协议，构建更广泛、更互联、更开放的生态系统。

面对未来万物互融的发展趋势，OPPO打造了以人为中心的智慧跨端系统潘塔纳尔，该系统作为 ColorOS 的一部分，拓展了 ColorOS作为操作系统的智慧跨端能力，借助于安第斯智能云AIoT平台，可以打破设备和系统之间的差异和限制，将不同设备真正连接起来。Matter协议是目前全球智能家居领域重要的标准协议之一，该协议可以将支持WiFi、Thread等连接的设备通过IP方式连接，打造无缝连接的产品使用体验，并具备可靠的安全性。

OPPO标准研究部部长杨宁在Matter中国媒体发布会上发表演讲

本次大会上，OPPO标准研究部部长杨宁表示，“潘塔纳尔系统致力于打造万物互融的软件基座，布局潘塔纳尔系统与Matter协议的融合，有利于IoT生态广泛的互联互通，为此OPPO将继续参与并支持Matter标准，推动Matter互联互通技术与开放生态的发展”。

目前包括谷歌、苹果和三星等在内的科技公司已经加入Matter，国内外支持Matter协议的品牌和设备不断增多，OPPO潘塔纳尔系统对它的支持是一项双赢合作。一方面，这扩大了Matter标准触达范围，方便了全球认可Matter的用户;OPPO产品用户根据自身喜好选择更多经过Matter认证的智能家居产品。比如，用户通过手机就可以操控家中的照明电气、门禁、安全传感器、窗帘、电视等设备，带来智能、便捷的生活场景体验。另一方面，它也方便其他用户选用OPPO产品。

会上，OPPO向外界展示了首个通过手机支持Matter协议、控制家用色温灯的开关、亮度、色温以及光线颜色等功能的产品。OPPO更多符合Matter标准的产品正在准备中，下一个阶段性产品是ColorOS 13.1系统。此系统发布后，OPPO智能家居App将允许逐步、分阶段支持Matter协议设备接入。

此后，OPPO将继续开放，携手更多开发者及合作伙伴共创人人可参与的、丰沛繁荣的开放生态，为用户打造美好智慧生活。