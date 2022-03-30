保护措施升级 苹果将不再维修标记为丢失的iPhone

作者：夏初

【天极网手机频道】3月30日消息，科技网站MacRumors日前获得的一份苹果内部备忘录显示，当客户有需要维修的iPhone设备时，如果该设备在GSMA设备注册表中报告为“丢失”，Apple Store和苹果授权服务提供商将收到警报。

根据这项政策，苹果现在要求维修技术人员在他们内部的MobileGenius或GSX系统中被告知其丢失状态时拒绝用户进行维修。这意味着Apple Store和授权服务提供商将不再维修通过GSMA设备注册表报告为丢失的iPhone。

GSMA设备注册表是一个设备序列号数据库，其中包含每个设备状态的相关信息。例如，如果有人向执法部门报告他们的手机被盗，当局可能会通过GSMA标记该设备，这可以帮助维修服务提供商识别这些丢失的设备。

从出发点来看，苹果的新政策旨在防止其维修服务提供商修理可能已落入坏人之手的手机。它建立在苹果现有规则的基础上，该规则禁止技术人员移除设备的激活锁，除非客户能够提供他们购买该设备的证据。如果用户通过“查找-我的”应用程序将设备置于丢失模式，苹果也将拒绝执行维修，该应用程序会锁定设备并在锁定屏幕上显示联系信息。

目前苹果并未就这一消息进行公开回复，不过苹果此举势必会让丢手机的用户感到安心，同时也锁紧了非正常渠道设备通过官方维修的关卡。当然，真正有心偷手机的人也不会选择官方渠道进行维修，保证用户的手机安全还需要苹果、维修渠道以及官方等多方面的共同努力。