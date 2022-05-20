骁龙8+ Gen1移动平台跑分公布：CPU/GPU提升均10%左右

作者：景博健

【天极网手机频道】5月20日晚，高通正式举行了一年一度的“骁龙之夜”活动，正式推出了全新的骁龙8+ Gen1旗舰移动平台，它采用台积电 4nm工艺打造，Cortex-X2超大核最高主频提升到了3.2GHz，官方称CPU性能相比骁龙8提升了大约10%，同时Adreno GPU频率相较骁龙8提升了10%左右。

官方也公布了该移动平台的跑分成绩，安兔兔平台连续三次跑分中最高分为1089105，其中CPU得分为254427，GPU得分为476105，与我们此前测试过的一台骁龙8 Gen1平台旗舰产品的229424和442699相比，CPU提升了约10.9%，GPU提升了约7.5%。

GeekBench5三次跑分最高的一次为单核1333，多核4211，与我们之前测试的骁龙8 Gen1平台旗舰产品的1201和3799相比，单核提升约11%，多核提升约10.8%。

GFXBench V5.0中，1440P Aztec OpenGL离屏成绩为3354Frames(52Fps)，对比骁龙8 Gen1的3061Frames(48Fps)提升了约9.6%;1080P曼哈顿3.0离屏17441Frames(281Fps)，对比骁龙8 Gen1的15983(258Fps)提升了约9.1%;1080P曼哈顿3.1离屏11630Frames(188Fps)，对比骁龙8 Gen1的10677Frames(172Fps)提升了约8.9%。

作为年中的一个小升级版本，全新的骁龙8+ Gen1移动平台表现还是蛮不错的，从跑分成绩来看，CPU提升约10-11%，GPU提升则在9-10%，并且官方表示除了性能提升外，能效也得到了提升，在810P最高画质下，运行原神1小时，骁龙8+的平均帧率可达60.2，做到了又高有稳定了，同时相较于骁龙8的功耗还降低了30%，另外一款《王者荣耀》中，同样有着30%的能效提升，让手机的续航更加持久，对于玩游戏的小伙伴来说是个不错的消息。