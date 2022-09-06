一加Ace Pro×Razer雷蛇：推出王牌玩家限定礼盒已可预约

作者：白伫

近日，一加联合雷蛇共同推出的一加Ace Pro王牌玩家限定礼盒已正式开启预约。据悉@一加中国区总裁李杰表示，这次的合作，是因为觉得雷蛇与一加为用户打造极致性能的品牌精神是一样的。所以在这次的礼盒外观设计中，特别加入了雷蛇标志性的RGB呼吸灯效元素。

对于不少游戏玩家来说，Razer雷蛇这个品牌都不会陌生。在职业电竞圈内，似乎已经默认自带神秘色彩的绿色三头蛇形logo成为了专业电竞设备的代名词。手机性能新标杆与主打游戏体验的一加Ace Pro和Razer雷蛇联名直接将电竞元素拉满。毫不夸张的说Razer雷蛇是全球领先的游戏电竞品牌，外界赋予了其“电竞界的爱马仕”的名号，此次联名心照不宣。

手机性能新标杆一加Ace Pro，首次全网开售一秒破亿。一加Ace Pro正面配备一块6.7英寸的OLED屏，拥有高达93.4%屏占比和1.47mm超窄边框，这块屏幕还是适合手游的直屏。屏幕支持最高120Hz刷新率，支持720Hz触控采样率，支持最高瞬时采样率1000Hz。通过对机身微曲面的设计，握持手感比较舒适不会有直角边框那种硌手感。

充电回血方面支持150W长寿版超级闪充，从1%充至满格电量100%仅需19分钟。其搭载的处理器是最新的骁龙8+，而在安兔兔发布的8月份性能排行榜单中清一色的骁龙8+手机制霸旗舰，可见性能自然不缺。运行内存方面其起步就是12GB+256GB的配置，提供16GB+256GB和最高16GB+512GB的组合选择。

既然如此，游戏体验方面自然很有诚意才行。《原神》一款业内公认的重度负载游戏场景游戏，但一加Ace Pro强劲的性能和输出，在游戏表现上没有出现很明显的掉帧、降频情况，轻松驾驭最高配置原神。这次的一加Ace Pro确实在游戏体验上下足了功夫。一加是国内首个与Unity游戏引擎战略合作的手机品牌，基于Unity游戏引擎开发的游戏均可以更好地适配手机本身。一加Ace Pro也成为了今年2022年和平精英职业联赛、第二届英雄联盟手游职业联赛等专业电竞游戏赛事指定用机。

其他方面，一加Ace Pro多场景网络优化，多达15根电竞天线，n28信号网络速度更快，信号接收能力有一定加强。而且已通过泰尔36个月五级抗老化专业评测认证，使用四年也能久用久新。

写在最后，其实圈内这样的梦幻联动屡见不鲜，各种联名产品、联名礼盒等形式相较而言是品牌一种提升彼此产品吸引力和品牌形象的有效方式。这次一加Ace Pro手机选择和电竞品牌Razer雷蛇梦幻联名款限定礼盒，可以说一定程度上迎合了部分游戏玩家的收藏需求，仪式感也满满。关于该限定礼盒中除了装有顶配版16GB+512GB运存组合的【黑森】一加Ace Pro手机，礼盒内还附赠一加18W冰点散热夹与雷蛇电竞指套一对。售价4299元，9月9日上午10:00限量开售。现在感兴趣的朋友，可以到官方线上商城、天猫、京东等了解详情进行预约。