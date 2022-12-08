联发科发布天玑8200移动芯片：性能再升级，延续高能效

【天极网手机频道】12月8日上午，MediaTek发布了全新的天玑8200 5G移动芯片，面向轻旗舰产品，主打冰封能效，高能游戏，在性能、影像、显示与连接等方面进行了全面的升级，并引入了一些旗舰新特性。

MediaTek无线通信事业部副总经理陈俊宏表示：“天玑8200延续了天玑8000系列高性能、高能效的平台优势，同时性能进一步升级，这将有利于终端获得更加稳定、流畅的高帧率游戏表现，满足用户对高性能和长续航的期待。”

天玑8200采用了台积电4nm制程，八核CPU架构设计，包含4颗Cortex-A78大核和4颗Cortex-A55小核，大核主频最高达到3.1GHz;GPU方面为六核的Mali-G610，为终端带来出色性能的同时，保持着高能效。AI人工智能处理器APU 580采用了高能效架构设计，提供强劲AI算力的同时降低AI应用功耗，支持多媒体、相机等AI新应用和新功能，解锁AI新体验。

据官方介绍，天玑8200完整的支持旗舰级高帧率游戏设置，并且在满帧运行时，所需的功耗更低，轻载游戏续航能力更强。同时，它也搭载了最新的MediaTek HyperEngine 6.0游戏引擎，支持多种旗舰级的前沿技术。

其中包括智能稳帧2.0、AI-VRS可变速率渲染、CPU多线程智能优化、5G快速通道、Wi-Fi蓝牙HyperCoex超连接技术等等，让高帧游戏更持久地满帧运行，减少游戏卡顿和延迟。值得一提的是，它也支持了移动端光线追踪Vulkan SDK。

影像方面，天玑8200采用了Imagiq 785影像处理器(ISP)，支持3.2亿像素主摄，支持3个摄像头同时拍摄14位HDR视频。这款芯片支持电影模式，通过双摄像头录制视频时，可实时追踪焦点，呈现更自然的多层次景深效果。天玑 8200还支持AI降噪(AI-NR)功能，在暗光环境中也能精准快速地捕捉图像细节。

天玑8200还带来了MiraVision 785移动显示技术，拥有芯片级蓝光保护，能智能调整蓝光同时保持原色调，护眼又不偏色。它支持120Hz WQHD+，或180Hz FHD+显示，还支持自适应刷新率技术，可根据显示内容智能调整屏幕显示的刷新率，带来更流畅的显示效果。支持HDR 10+ Adaptive、4K AV1视频解码，以及AI SDR转HDR视频播放，带来沉浸式的观看体验。

连接方面，天玑8200集成5G调制解调器，支持5G Sub-6GHz全频段网络和三载波聚合。此外，天玑8200还支持Wi-Fi 6E，可提供更快的网络传输速率，2x2天线带来更高性能、更可靠的无线网络连接体验。

天玑8000系列凭借着出色的性能和能效表现以及诸多旗舰级的特性，在今年取得了非常不错的市场成绩，相关机型更是霸榜了安兔兔次旗舰性能榜单，成为了终端厂商和消费者的热门选择。而作为小迭代的天玑8200则延续了这些特性，性能升级的同时也保持着高能效，并引入了一些全新的旗舰技术，有着不俗的综合实力。据了解，搭载这颗芯片智能手机预计将于2022年第四季度上市，大家可以期待一下。