微信安卓版8.0.22可支持手机温度监控，网友：正事儿是一件都不干

作者：毛毛

【天极网手机频道】今天应该陆续有安卓用户收到微信最新8.0.22版本的推送，更新了的用户都发现新版本的微信新增了“微信修复工具”，里面包含了“上传日志”、“修复聊天记录”、“修复搜索故障”、“性能检测工具”在内的功能，其中“性能检测工具”中可以点击右上方的“扳手”图标，可以检测卡顿、帧率等等数据。

想要了解这个功能的用户，可以在更新最新版本的微信之后，在我-设置-帮助与反馈-右上方的小扳手按钮-性能检测工具，最后会进入“Matrix”页面，这里微信提供了卡顿检测、FPS(帧数)检测、FPS(帧数)浮窗、耗电检测、卡顿阈值调节等功能。

虽然这个功能看似很厉害的样子，但是网友也开始坐不住要吐槽了。有网友认为微信这个操作大可不必，甚至在嘲讽微信“下一步就要把腾讯手机管家塞进去了”、“慢慢就会有硬件跑分了”，“以后手机跑分就用微信跑吧”，也有网友一针见血直接点明“微信正事是一点都不干”。

微信虽然声称“小而美”，但所占空间却远超其他APP，动不动十几个GB，网友也开始在评论区逐渐嘲讽起来。不过看近几年的微信更新确实可以发现，微信现在可以说是越来越“臃肿”了，什么功能都想往里面塞，也不考虑用户到底需不需要，用户最需要的比如朋友圈可编辑、取消共同好友点赞提醒等等，更重要的是要实现“小而美”的简洁功能。

犹记得有人说过微信应该是一款简洁的即时通讯工具，可如今看着占了手机内存半壁江山的微信，再看了看里面一堆不需要用到的小功能，突然觉得其实QQ似乎更好用一点，大家觉得呢？