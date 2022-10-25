OPPO不套路双11开启，购机攻略请看这！

【天极网手机频道】昨日，一年一度的“双十一”购物狂欢节正式开启，相信不少同学已经预付过一波定金了。而在双十一期间，选购手机的同学想必也不再少数，小编整理了一份“OPPO不套路双11”优惠活动的购机攻略。如果在双十一期间有需要购买OPPO产品的同学，可以参考一下。

OPPO Find X5 Pro天玑版

OPPO Find X系列是OPPO的旗舰级产品系列，至今已迭代至OPPO Find X5系列。而OPPO Find X5 Pro天玑版搭载天玑9000处理器、6.7英寸2K AMOLED屏(120Hz)、5000mAh电池、80W超级闪充等多项配置，整体性能表现在如今的手机行业属于第一梯队水准。

在影像方面，OPPO Find X5 Pro天玑版采用“5000万像素的光学防抖主摄+5000万像素超广角镜头+1300万像素长焦镜头”后置三摄影像模组，配合前置3200万像素的前置单摄，影像表现相当不错，拍得清更能拍出彩。

本次的OPPO Find X5 Pro天玑版至高立减500元，12GB+256GB到手价3999元。小编认为，如果对于手机性能、屏幕、外观、影像、续航均有较高要求的同学，这款旗舰机想必是比较适合你的，其优异的性能能够提供更为稳定持久的游戏体验，也能带来出色的影像表现。

一加Ace Pro

一加Ace Pro搭载第一代骁龙8+移动平台、6.7英寸2.5D柔性AMOLED屏、4800mAh电池、150W超级闪充，不仅性能水平跃居行业顶级水平，而且充电与续航能力也极为出彩，能够提供优异持久的性能体验。

影像方面，一加Ace Pro采用“5000万像素的光学防抖主摄+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头”后置三摄影像模组，配合1600万像素的前置单摄，足以满足日常生活的拍摄所需。

价格方面，一加Ace Pro至高立减300元，到手价3299元起。其中，12GB+256GB立减300元，到手价3299元;16GB+256GB立减300元，到手价3699元;16GB+512GB立减300元，到手价3999元;最新发布的原神限定版售价4299元。如果对于性能或游戏体验有着极致的追求，那么选择这款手机准没错。

OPPO Reno8

Reno系列是OPPO的次旗舰，其具备的诸多特性比较符合年轻人的需求。OPPO Reno8搭载天玑1300处理器、6.43英寸高感电竞屏(90Hz)、4500mAh电池、80W超级闪充，其性能水平能够满足日常的玩游戏、观看视频等娱乐需求。同时，OPPO Reno8提供鸢尾紫、晴空蓝、夜游黑、微醺四款时尚配色可选，其色彩非常年轻化，具备很强的时尚属性。

影像方面，OPPO Reno8采用“5000万像素的主摄+200万像素黑白镜头+200万像素微距镜头”后置三摄影像模组，前置3200万像素单摄，在自拍方面表现突出，能够轻松帮助用户轻松定格下时尚大片。

OPPO Reno8至高立减500元，到手价1999元起。其中，8GB+128GB立减500元，到手价1999元;8GB+256GB立减300元，到手价2399元;12GB+2562GB立减200元，到手价2799元。如果平时对手机的颜值与人像拍摄有着一定的追求，那么同价位手机中，OPPO Reno8或许是个不错的选择。

OPPO K10

OPPO K10搭载天玑8000-MAX处理器、6.59英寸LCD屏(120Hz)、5000mAh、18W快充等配置，整体性能表现均衡，在游戏体验以及续航方面比较突出。影像方面，OPPO K10采用“6400万像素主摄+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头”后置三摄影像模组，前置则为1600万像素，超清主摄的加持下，拍摄的照片画面也较为清晰，场景适应性比较好。

售价上，OPPO K10至高立减400元，到手价1699元起。其中，8GB+128GB立减300元，到手价1999元;8GB+256GB立减400元，到手价1799元;12GB+2562GB立减400元，到手价2099元。在小编看来，OPPO K10更像是一款游戏手机，其稳定的性能、持久的续航以及LCD材质的屏幕，对于游戏体验有着天然的提升优势，如果在这个价位追求游戏体验，倒是可以选择OPPO K10。

以上主要是“OPPO不套路双11”优惠活动的手机产品，当然还有其他相关配件的优惠。例如：OPPO Watch 3 Pro至高立减100元，到手价1899元起;OPPO Watch SE立减50元，到手价949元起;OPPO Pad至高立减400元，到手价元1999元起;OPPO Pad Air至高立减400元，到手价999元起;OPPO Enco X2最高立减200元，到手价699元;OPPO 智能电视K9 55寸最高立减800元，到手价1499元起。

目前，“OPPO不套路双11”优惠活动已在官网以及各大官方电商平台开启，感兴趣的同学可以前去看看，趁着双十一期间选购到令自己满意的产品。更多相关优惠活动，可以关注OPPO官方微博的动态。