iQOO Neo7 SE年底发布，或将搭载120W超级快充

【天极网手机频道】早些时候一款型号为V2238A的vivo手机获得了3C权威机构的认可，一开始都被大家认为是vivo X90系列，不过后来被确认是即将推出的iQOO Neo7 SE。而后知名博主透露这款新机iQOO Neo7 SE将于年底发布，并且新机高性能处理器也“很顶”，猜测是天玑8200处理器;此外，120W超快闪充也将下放到iQOO Neo7 SE当中。事实上，在中国3C认证数据库中就发现了Neo 7 SE配备120W充电器。这么看来，iQOO Neo7 SE的性能配置还是非常值得大家期待的。



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除了处理器和120W超快闪充之外，网上也有爆料iQOO Neo7 SE配备了AMOLED屏，支持120Hz刷新率，内置一块5000mAh大电池。

120W超快闪充首次下放到Neo系列当中的是前不久发布的iQOO Neo7，不同于传统充电没得选择，iQOO Neo7在充电上新增了“默认超快充电模式”，开启此功能之后手机秒变“极速模式”，9分钟内可充至50%的电量，完成充电仅需要26分钟左右。如果关闭“默认超快充电模式”，也就是普通的超快闪充模式下，也仅仅在35分钟内即可完成充电。正如数码博主爆料的一般，接下来充电过百瓦的中端机“遍地跑”，实际上也是为了提升了广大用户的充电体验，解决充电难充电慢的问题。



iQOO Neo7

从发布时间来看，iQOO Neo7 SE应该是要晚于iQOO 11系列的，加上今年骁龙旗舰芯片8Gen2提早在11月发布，联发科天玑9200处理器还要比骁龙8Gen2早一些，iQOO Neo7 SE选择在年底发布大概是受到此影响。不过在官方没有公布发布会时间的情况下，一切都还是暂定，如果感兴趣的用户可以持续关注官方信息，不过在此之前iQOO 11的看头会更大一些。