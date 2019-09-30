专利曝光Galaxy S11新健康功能 可检测食物含糖量和脂肪

作者：黑子可可

早在 Android 2.3 版本系统中，谷歌就已经做好了对诸多传感器的适配，一直延续至今，有我们熟悉的加速计、磁力传感器、方向传感器、陀螺仪、光线感应器、压力、温度、重力、旋转矢量等，为我们的手机带来丰富多样的功能。特别在近两年，随着智能手机的健康功能推出，还催生出了计步器、心率传感器等。

三星多年来持续为用户提供此类健康功能，在 2012 年间，三星发布的 Galaxy S3 旗舰手机就开发了 S Health 应用程序，可为用户提供纪录有关体育活动、饮食、睡眠等健康信息。到 2015 年的 Galaxy S6，便开始做心率传感器的适配。后来的 Galaxy Note 系列也开始同步配备有关健康的应用程序和功能。

而近两年来的三星在这方面并无重大更新，反倒是被苹果用 Apple Watch 后来居上。但总体来讲，三星对健康功能的投入并不亚于苹果，因为你可能在明年的 Galaxy S11 上，就可以看到三星带来新的健康功能。据海外爆料博客 @LETSGO DIGITAL 的消息称，明年 Galaxy S11 可能会带来类似红外光谱仪的检测功能，可以测量皮肤状况、水果中的糖含量，甚至直接参与医疗过程。

这是三星在今年 3 月份向“美国专利商标局”和“世界知识产权组织”递交的一项相关专利中看到的，该专利于 9 月 26 日正式发布，描述通过手机背部的影像系统提供光源，包括红外光和可见光，再由设备接收反射信号，生成光谱数据。文件说这样做可以让用户随时监测水果中的含糖量，以及在超市检测生鲜产品的新鲜度和味道，包括其提供的营养价值成分。