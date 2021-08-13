华为天猫超品日举办“万里坚守，万物互联”直播活动：用科技赋历史以温度

作者：白璐

【天极网手机频道】在长城脚下，有很多寂寂无闻的守护者们，他们在宁夏、在甘肃、在内蒙古,数年如一日，不倦地守护着家门口的万里长城。

华为举办“万里坚守，万物互联”主题直播活动

在中国长城学会正大力推动长城文化IP的打造和推广背景下，华为天猫超级品牌日，华为将会联手中国长城学会，共同发起“万里坚守，万物互联”主题直播活动。

在科技向前的大环境下，华为始终不忘以科技赋能社会正向发展，以强大的鸿蒙为核心驱动，与守护人并肩协同，让长城文化焕发新生。本次直播活动，主持人蔡紫请来了长城研究员尚珩与演员张桐，在长城脚下畅谈如何通过华为P50系列和HarmonyOS 2实现多设备协同，让数据跨设备无缝流转，让长城得到更高效持久的守护。

本次活动借助华为P50系列及HarmonyOS的优势，运用全场景跨设备互联的科技，助力万里奇迹之上的每一份坚守，同时也看到了长城守护者的不易与坚守，让所有人真正领略到科技能创造奇迹，同样也能守护奇迹。

HarmonyOS多设备无缝衔接，全方位展示长城细节

HarmonyOS创建的初衷就是为全人类构建万物互联的智能世界，HarmonyOS打破了设备与设备，设备与人之间的障碍，实现无缝协同流转。搭载HarmonyOS的设备都不是孤立的，而是可以无缝连接和协作的。在沿长城徒步行走过程中，利用搭载HarmonyOS的华为P50 Pro多机位模式，可以轻松调度其他设备上的镜头完成多角度影像资料。

在长城守护工作中，应用到的HarmonyOS多设备协同无缝流转能力不仅体现在照片手机上，而且还体现在搜集到的资料在不同设备上查看。通过手机屏幕观察、拍摄长城，利用HarmonyOS 2实现多设备协同，把图片、视频等资料随时传输到其他设备保存起来，如此便极大地增加了工作效率，也大大地节省了巡查的时间，提升了巡查、保护的效率。

移动影像新突破，华为P50系列原彩影像真实记录长城本色

华为P50系列是华为影像的又一次大跨越，跨越了空间、时间、色彩、明暗和动静等多个维度。华为P50 Pro采用全新计算光学技术，超清图像引擎升级至XD Fusion Pro，用计算光学的方式，来修正图像信息进入光学系统过程中导致的像差和信息损失问题，使原始图像信息高度还原。全新XD Fusion Pro图像引擎，引入了原色引擎、超级滤光系统和超动态范围技术，实现了远超单摄的细节、分辨率和层次感。华为P50系列以领先的硬件与调试能力真实还原色彩，让色彩也能“所见即所得”，真实还原本真色彩。

直播中演员张桐以游客的视角也体验到科技带来的全新体验，通过华为P50 Pro的镜头记录下长城真实超清影像，真正体验了一回所见即所得的拍摄感受。直播过程中长城守护人尚珩向观众们介绍，保护长城是每个人都能做的事情，并分享了跟人保护长城可以做的五件事，其中一条便是分享长城经历与照片，让更多人关注长城，相信大家也能以身作则，轻松加入到保护长城文化行里中来。

随后，演员张桐继续使用华为P50 Pro 拍摄了百米之外的城墙，利用其200倍变焦范围能力，将城墙与守护者的距离轻松拉近。尽管长城经过岁月洗礼的墙体、楼梯、墙砖都些许残破，但这些珍贵的影像都应该被原色影像记录下来，无论是保存完好还是破败残缺的瞬间，都可以向外界传达人类瑰宝或急需保护的信息。不仅如此，华为P50 Pro超级广角镜头具备等效13mm焦段的超大广角，也能实现2.5cm超微距拍摄。城墙更细微之处也能被轻松发现。

写在最后

华为天猫超级品牌日已经开启，大家期待已久的华为P50系列也迎来了首销。而“万里坚守，万物互联”主题直播活动，充分发挥了华为P50系列及HarmonyOS的优势，展示了华为以科技赋万物以智慧，赋历史以温度。同时本次活动弘扬了中华优秀传统文化、光大长城精神，促进了长城保护工作的进行。