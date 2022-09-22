OPPO 18周年：不负努力，漫漫创新长路的又一个新起点

作者：毛毛

【天极网手机频道】“我的音乐梦想，OPPO MP3”、“充电5分钟、通话2小时”、“发现夜的美”、“未来旗舰OPPO Find X”……谁的人生成长路上没有听到过OPPO这几句耳熟能详的标语呢？



OPPO历代产品

时间来到2022年，今年是OPPO诞生以来的第18年。

2004年，OPPO(中国)公司正式成立，第二年便推出了首款MP3――OPPO X3以及当时被称为“颜王”的OPPO X9，也就是那时候起，“我的音乐梦想，OPPO MP3”火遍大江南北。OPPO X3 MP3的螺旋形贝壳造型搭配3D SRS(WOW)音效模式，就连当时还在读小学的我都记忆犹新;OPPO X9 MP3则是凭借高颜值以及绝佳的音质表现，在当时被称为了“国产 MP3 的开门红之作”。



OPPO X3 MP3



OPPO X9 MP3

2008年，国产手机还未觉醒，中国手机市场还是国外品牌的天下，苹果发布的iPhone成为了国内手机市场争相效仿的产品。但随着OPPO手机开篇之作――笑脸手机面世，独特的微笑设计让OPPO在手机界有了姓名，也奠定了品牌年轻化的风格。



笑脸手机

2011年，当时还是国外手机品牌风靡的时代，摩托罗拉、诺基亚、索尼爱立信、LG、西门子等国际手机巨头雄踞功能机市场，如何在重重压力下将国产手机推向全球，是看企业对手机技术的突破以及创新。OPPO以X903手机打开了智能手机市场的大门，同时也为2012年即将诞生的Find系列打好了基础。



OPPO X903

随着手机市场格局剧烈变化，从诺基亚“帝国”的黄昏，到中华酷联时代，再到国产手机OV华米崛起， OPPO在2012年以6.65mm厚度的Finder智能手机，赢得了当时最薄手机称号，从此开启智能机超薄时代。



OPPO Finder

在历史洪流中能留下姓名的，还有OPPO在2013年发布的OPPO N1，首创的206°自由停旋转摄像头对OPPO下一款产品奠定基础。2014年发布的OPPO N3是全球首款电动旋转摄像头智能手机，精密电动旋转结构摄像头实可现206°精确旋转，电动马达能承受住25万次旋转测试，堪称手机摄像头设计史上的经典之作，同时也引领了行业创新方向。也是同一年，OPPO Find7首次搭载自主研发的VOOC闪充，开启手机行业闪充时代。

2016年OPPO R9凭借“充电5分钟、通话2小时”的VOOC闪充技术以及超前的影像技术成为了当年的“当红炸子机”，击败了由iPhone把持长达四年之久的中国市场最畅销产品，引起了市场的爆款现象。

OPPO成立的第十年，是对OPPO而言有着特殊意义的一年，更是全面爆发的一年。沉寂三年的Find系列正式回归。“未来旗舰”OPPO Find X成为安卓平台首个商用3D结构光功能、首个安卓平台支持人脸支付的智能手机，以93.8%的屏占比引领了国产手机全面屏风潮，同时也获得了国内外媒体与消费者的一致好评。随着OPPO Find X在法国巴黎卢浮宫全球发布，意味OPPO正式进军欧洲市场。同年，OPPO R17系列在拍照领域再创辉煌，口碑爆棚，再掀购机热潮。



OPPO Find X



OPPO R17

此后，国产手机集体冲击高端，面临从微创新阶段向原创性创新阶段的转型。2020年，OPPO X 2021卷轴屏概念机在行业中“内卷”了起来，而后“全能旗舰”OPPO Find X2系列用技术革新全是高端实力，并且围绕5G连接、5G体验、5G应用进行全面技术布局深耕高端领域，凭借在深厚科研技术支持下厚积薄发，向5G高端旗舰市场发力，占领高端市场阵地。“十年理想之作” OPPO Find X3系列在屏幕、影像、色彩、设计等多个领域同时突破，给大家带来更出色的旗舰体验。



OPPO X 2021卷轴屏概念机

首款折叠屏OPPO Find N也终于掀开神秘面纱亮相发布，自研精工拟椎式铰链，历经4年6代自主研发，配合OPPO和三星联合研发的120Hz镜面屏，前后历经6版设计方案，为用户带来“零感折痕”体验。



OPPO Find N

进入万物互融时代，OPPO三大关键技术――马里亚纳 X影像芯片+潘塔纳尔智慧跨端系统+智能云全部集结成型，万物互融坚实技术底座全面形成。

OPPO首款自研NPU影像芯片马里亚纳 X的发布量产商用标志着OPPO进入研发“深水区”，带来安卓最强的4K超清夜景视频、超清HDR视频、极夜视频与三方APP(微信、抖音、快手)相机增强4个高端影像突破。



马里亚纳 X影像芯片

首个自研智慧跨端系统潘塔纳尔核心特征是融合计算、泛在服务、可信开放;基于不同场景化服务的开放能力，潘塔纳尔可以做到智慧车空间、一站式出行、无界协同办公、跨端回忆相册、多端安全守护等多项功能。从此可以看出，潘塔纳尔是OPPO面向万物互融新十年打造的重要“软件底座”，也是被业界视为OPPO转型生态型科技公司的关键行动之一。



智慧跨端系统潘塔纳尔

具有前瞻性思维和眼光的OPPO并不满足目前取得的成绩，它多年来在人才和科技研发方面投入很多，并在科技创新方面取得硕果累累。VOOC闪充历经11年研发改变了2亿多人的充电习惯;四年磨一剑的OPPO Find X开启全面屏时代;第一颗自研的马里亚纳X影像芯片为大家带来影像拍摄体验提升的同时让大家看到了OPPO的研发实力和发展方向;第一款潜心研发4年的折叠屏手机OPPO Find N推动折叠屏手机从尝鲜到常用……

就如OPPO“本分”的核心价值观所展示的，本分高于诚信，即使没有承诺，本来应该做的事情也要做到。因为OPPO希望能够给行业留下一些东西，创造一些东西，例如VOOC闪充，再例如旋转摄像头。这也是OPPO这么多年来始终能够受到广大用户喜爱的原因所在。

OPPO作为一家软硬服一体化的科技公司，用手机解锁未来，当未来已来，便用万物互融定义它。相信在未来，OPPO能够不断创新，让用户尽享智慧数字生活。