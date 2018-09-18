苹果ios12正式版推送：性能大幅提升 续航依然不给力

【天极网手机频道】在9月13凌晨的新品发布会上，苹果公布了iOS12正式版的推送日期为9月18日凌晨推送。今天(凌晨)苹果如期推送了iOS12正式版，此前有传闻iOS12发现漏洞可能导致设备崩溃重启，iOS12也可能会跳票。

iOS 12性能提升

对于很多旧款iPhone用户来讲，今天凌晨推送的iOS正式版无疑算得上是“雪中送炭”。大多数旧款iPhone正面临，机器老化，频繁卡顿等问题，而号称“旧款iPhone拯救者”的iOS12却及时拯救了这批用户。甚至有国外媒体认为：有了iOS12，完全没有理由为你的iPhone升级而去购买iPhone XS。

苹果此前就已经透露，iOS将大幅提升iPhone的性能，轻扫打开相机的速度最高提升70%，键盘的显示速度最高提升50%，高负载下载App的速度最高提升2倍。

iOS12更新

虽然在性能上有了大幅提升，不过却依然没有很好的解决续航问题，很多用户纷纷表示：“电量用得太快。”有网友表示，升级之后的iPhone8刷半小时社交软件掉电8%，比之前ios11耗电速度快3%，在续航方面令人难以接受。

升级方面，正式版用户可以直接通过OTA即可。不过GM版是收不到Ios12的正式推送的，因为版本号不一样。事实上，GM版和正式版没有什么区别，所以检查不到更新。GM版用户如果要升级正式版，只要删除相应的描述文件，然后通过OTA更新即可。

（ 作者：徐林辉 责任编辑：徐林辉）

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