斯特威推出5000像素SC550XS图形传感器：性能达旗舰水平

作者：旧闻翻新机

【天极网手机频道】在手机CMOS传感器上，索尼5000万像素的IMX766得到多款旗舰机的支持，这颗1/1.56的CMOS传感器拥有不错的性能表现。

国内科技公司思特威(SmartSens)在3月低调发布一款1/1.56寸大底、5000万像素的传感器――SC550XS，采用22nm HKMG工艺，性能、功耗等指标表现不俗。根据官方介绍，SC550XS拥有5000万像素、1.0μm的像素尺寸、1/1.56寸大底，支持思特威SmartClarity-2成像技术以及SFCPixel与PixGain HDR专利技术，拥有出色的成像性能，产品在夜视全彩成像、高动态范围以及低功耗性能上均可满足旗舰级智能手机主摄的需求。

此外，思特威SC550XS通过AllPix ADAF技术，采用全像素2x2 SmartQCell微透镜结构设计，使SC550XS的QE(量子效率)可达82%，从而获得极佳的暗光场景拍摄表现，通过像素的纵向与横向组合，可实现100%全像素对焦。思特威创新的PixGain HDR技术，通过在同一帧曝光下的High Gain(高转换增益)及Low Gain(低转换增益)双影像结合，可在运动拍摄过程中实现无鬼影的高品质HDR成像。

斯特为SC550XS的满阱电子提升20%，读取噪声与固定噪声分别降低20%与40%，在暗光性能出色的同时进一步提升成像的细腻质感。该传感器还支持4K 30fps高达120dB的三重曝光行交叠HDR以及60fps 100dB的双重曝光行交叠HDR模式，通过多种高动态范围技术组合，使摄像头能够捕捉更丰富的光影明暗细节，能够在黑暗场景下快速准确地进行对焦，同时还能优化对轮廓较模糊物体的对焦性能，能够在夜间拍摄中呈现出如电影般的成像质感。

与采用上一代40nm制程的主摄CIS相比，思特威SC550XS采用22nm HKMG Stack工艺制程，拥有器件速度更快、工作电压更低，从而让图像传感器能以更高的帧率及更低的功耗进行工作。在同性能水平下，22nm工艺制程可降低30%功耗，并在思特威创新的低功耗设计加持下，工作功耗大幅降低43%，为超低功耗的高端智能手机提供更长的续航时间。

编辑点评：作为国内CMOS传感器制造商之一，斯特为SC550XS着课达到旗舰级别的图像传感器的发布，自然得到国内玩家的关注，行业领先的硬件水平也非常值得称道。但图像传感器除了需要硬件外，同时也需要软件调校，希望这颗传感器能得到快速应用。