方便单手操控 iOS 16.1动态岛将支持便捷访问

作者：夏初

【天极网手机频道】随着手机屏幕越来越大，用户想要单手触摸到靠近屏幕上方的区域也愈加困难。为此各家厂商都在系统内设计有类似于“单手模式”这样的操作，一般实现的效果是将设备界面整体下移，方便用户使用单手触摸到屏幕靠上的区域。

苹果的单手模式被称为“便捷访问”，用户可以选择在【设置】-【辅助功能】-【触控】选项中开启，用户只需要从屏幕底部边缘向下轻扫，即可将屏幕上方项目拉至可及范围。这在很大程度上解决了用户单手操作的难题，也是我一直都常使用的功能。

而在刚刚发售的iPhone 14 Pro系列中，全新的灵动岛在惊喜之余也带来了一些使用痛点。由于灵动岛位处屏幕顶部，如果想要单手操作属实不易，而在尝试使用“便捷访问”功能时，我惊讶地发现苹果并未将灵动岛与该功能进行适配。

在iOS 16.0.1版本中，当用户使用便捷访问时，此时悬挂于灵动岛中的程序并不会随屏幕整体下拉，而是继续保持在前置打孔区域。也就是说，目前用户想要单手操作整个屏幕还是很有难度的，想要使用灵动岛建议双手操作。

不过这一痛点也被苹果注意到，在iOS 16.1的Beta版本中，灵动岛已经能够与便捷访问正常兼容了。用户可以像往常一样从屏幕底部边缘向下轻扫，此时包括灵动岛区域在内的整个屏幕都会下沉，方便用户进行下一步操作。

动态岛或许是此次iPhone 14上话题度最高的一个功能。目前动态岛区域可以显示来电、AirPods连接、Face ID、Apple Pay、AirDrop、AirPlay、充电和低电量指示灯、响铃/静音模式的系统警报，此外还可以显示NFC交互、焦点模式更改、快捷方式、飞行模式、Find My等等功能。目前灵动岛与第三方软件的适配还没有做的很好，但新接口也为APP开发者提供了新思路。在未来的iOS 16.1中灵动岛与第三方APP的兼容将获得提升，随着越来越多的软件支持，相信灵动岛生态也会更加完善。