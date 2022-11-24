超七成份额！三星显示稳坐iPhone 14 最大OLED供应商

【天极网手机频道】对于各家元器件厂商以及代工厂来说，能够进入苹果供应链也就意味着受到行业和市场对公司的认可。作为iPhone上最重要的元器件之一，围绕OLED屏幕的供应链竞争同样激烈。

11月24日消息，韩国科技网站THE ELEC报道，在最近发布的iPhone 14系列OLED屏幕市场份额中，Samsung Display(三星显示)的份额有望在今年年底超70%，稳坐苹果OLED屏幕的最大供应商。到今年年底，iPhone 14系列出货量估计为9000万部。

预计到今年年底，搭载于iPhone 14系列的OLED屏幕出货量将达到1.2亿块。Samsung Display的供应量估计在8000万台左右，略高于70%。LG Display预计生产超过2000万块，约占20%;京东方拿到为500至600万块份额，约占5%。

iPhone 14系列共有四款屏幕类型，Samsung Display为所有四种类型提供OLED屏幕，LG Display提供两种类型，分别为6.1英寸的LTPS和6.7英寸iPhone 14 Pro Max的LTPO屏幕，京东方仅提供6.1英寸LTPS屏幕。

在三星预计出货的8000万块屏幕中，至少有6000万块将用于高端iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max机型。除了自身实力强劲，Samsung Display领跑苹果OLED显示屏供应商还有客观原因――LG Display等公司一直面临生产问题。

京东方预计将出货500至600万部iPhone 14通用版本的OLED屏幕。如果今年整个iPhone 14系列的需求强劲，Samsung Display得不专注于LTPO屏幕版本，那么京东方有望扩大通用型OLED屏幕的出货量。不过就目前来看，iPhone 14和iPhone 14 Plus需求持续低迷，京东方想再分一杯羹的难度较大。

除了刚刚发布的iPhone 14系列，下预计一代iPhone 15系列也将使用OLED显示屏。近年来苹果对于OLED屏幕格外重视，可能会于2024年推出的新款iPhone SE将搭载OLED屏幕也不是没有可能。此外有传言指出，搭载OLED屏幕的新款iPad将于2024年面世。苹果OLED屏幕供应链又将迎来一轮争夺。