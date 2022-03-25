苹果将47亿美元绿色债券用于支持绿色技术创新

作者：大飞哥

【天极网手机频道】3月24日消息，苹果宣布来自公司47亿美元绿色债券的投资有力推动了低碳生产与回收新技术的开发。苹果从2016年起开始发行绿色债券，以这种方式支持的项目证明了这些投资有助于减少全球温室气体排放，并为各地社区带去清洁能源。

作为这项工作的一部分，苹果将购买直接无碳铝金属，这是冶炼技术重大进展的产物，有助于减少温室气体排放。这是首次在实验室之外以工业规模生产的无碳铝金属，在冶炼过程中不会产生任何直接的碳排放。公司准备将这种材料引入iPhone SE机型。

苹果总计发行了47亿美元绿色债券，以加速完成公司的目标：在2030年底前实现整个供应链的碳中和。2016年与2017年发行的前两支债券所获资金现已完成分配。2019年发行的绿色债券用于支持50个项目，包括低碳铝金属工艺的突破。这50个项目将缓解或抵消2883000公吨二氧化碳当量排放，在全球各地产生近700兆瓦的可再生能源装机容量，并促进新的回收技术的研究与发展。

无碳铝金属冶炼工艺的全球首创者ELYSIS公司此前宣布，该公司以工业规模生产了首批商用纯度的原铝，供苹果产品使用。这项突破性技术使冶炼过程不再产生温室气体，而是产生氧气。这标志着全球应用最广泛的金属之一――铝金属生产工艺的里程碑式成就。苹果将向ELYSIS购买这一全球首批商用纯度的低碳铝金属，并计划将其用于iPhone SE机型。这批铝金属由ELYSIS公司在其位于加拿大魁北克省的工业研究与开发中心使用水电生产。

苹果与美国铝业公司、力拓集团和加拿大与魁北克政府从2018年起开始进行投资合作，这项铝金属生产工艺的革命性进步正是这一合作的成果。2019年苹果购买了该合作项目产出的首批商用级铝金属，用于16英寸MacBook Pro的生产。

苹果在削减其产品中使用的铝与其他金属造成的碳影响方面已取得了重大进展。今天的里程碑进一步推进了这一进程。通过转用再生铝金属与使用水电而非化石燃料冶炼的铝金属，公司从2015年至今，与铝有关的碳排放量已减少了近70%。iPad系列产品的全部机型，包括新款iPad Air，以及最新款的MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini与Apple Watch的外壳全部使用100%再生铝金属制造。

Apple 所发行的绿色债券额度在私营企业中名列前茅。公司继续将这些绿色债券用于可再生能源新资源的开发。公司2019年发行绿色债券所得资金中，有超过5亿美元被投入清洁能源项目。这些项目包括全球最大的陆上风力涡轮机，其产生的电力为苹果在丹麦Viborg市的数据中心供电，而剩余的能源并入丹麦电网。

在接下来的一年里，苹果将拓展Viborg数据中心的运营规模，并建设新的基础设施以收集剩余的热能，长久造福这座城市。与苹果的数据中心一样，从2018年起，苹果在44个国家的所有办公地点和零售店都已使用100%清洁能源，绿色债券资金对此亦有贡献。

2021 年，苹果使用2019年发行的绿色债券帮助支持其供应商清洁能源计划，包括培训与资源方面的投入，帮助指导供应商转用清洁能源，以及在日本、越南和韩国进行政策倡导活动，以助力建设高成本效益的可再生能源市场。来自24个国家的175个生产合作伙伴现已承诺在苹果产品的生产过程中使用100%可再生资源，这是一项重要的里程碑，有助于确保每一件苹果产品都实现净零气候影响。