OPPO全新折叠屏手机已试产？铰链结构将有重大变化！

作者：骷

【天极网手机频道】随着越来越多厂商开始用折叠屏立足高端，OPPO也不例外，在去年推出了旗下首款折叠屏手机OPPO Find N，受到了广的好评，也让不少用户对OPPO的下一代折叠屏充满了期待。就在最近，有网友爆料了OPPO下一代折叠屏的信息。

据爆料博主透露，OPPO代号“白天鹅”的OPPO Find N2和代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机已经试产，其中OPPO Find N2折叠屏手机将拥有黑、白、绿三款配色，代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机将拥有黑、白、紫三款配色。该博主还表示，这两款折叠屏手机将搭载高通骁龙8+ Gen 1处理器。

此前该博主也爆料过相关信息，其表示OPPO Find N2 将采用相对小尺寸的横向内折，基本补齐核心短板，搭载行业同款“妥妥用一天”的电池。代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机可以看做 OPPO Find X5 Pocket，并且两款折叠屏手机都是通过改进铰链减轻机身重量。

此外，OPPO的竖向折叠屏手机或命名为OPPO Find X5 Pocket，但其没有透露具体配置。他表示，两款折叠屏手机都通过改进铰链以减轻机身重量，而且会杀到更低价位段。根据此前的爆料，OPPO 目前正在开发的有两款折叠屏新机，其中代号“蜻蜓”的竖向折叠屏手机将采用 120Hz 的小屏，主打轻薄和新型铰链结构。此外，OPPO Find N 2 同样会采用 120Hz 刷新率的屏幕，并且还优化了重量和厚度。

可以看出OPPO在折叠屏领域有着自己独到的理解，从销量上就有所反馈。2022年上半年的国内折叠屏市场份额排名中，华为凭借着超过63%的份额实力位列第一位置，OPPO则凭借唯一一款折叠屏产品Find N位列第二的位置，比拥有着Z Flip3，Z Fold3两款产品的三星还要高。值得一提的是，OPPO Find N已经上市半年，能有这样的成绩实力不容小觑。

在折叠屏手机的关键技术上，拥有专利黑科技的OPPO Find N铰链采用了多达136个零部件以及400余个重点尺寸管控标准，最高精度为 0.01mm，因此能够确保屏幕在开合中不受铰链影响，实现大屏隐痕的效果，且还可带来顺滑的开合手感和悬停功能。可以说，OPPO Find N铰链是目前工艺最复杂、成本最高的折叠屏手机铰链之一。

而且市面上折叠屏手机普遍存在折痕严重的问题，让用户直呼在日常使用上的体验影响很大。可是在上手OPPO Find N后，多数用户都表示折痕几乎不可见，显示很清晰。这得益于OPPO耗时数年斥巨资研发的精工拟椎式铰链技术，结合定制的屏幕，最终将折痕打磨至几乎不可见的程度。

同时OPPO Find N在折叠状态下只有5.49英寸，配合18:9的长宽比手感、观感都不错，而且因为重量集中也不会坠手，展开后也有7.1英寸的大屏体验。也就说OPPO Find N既有单手指用的便携，又有震撼的大屏感受，简直是最理想的折叠屏手机。

最重要的是，欧盟知识产权局在网站于上个月出现了两款OPPO折叠屏手机的信息，一款是新的翻盖式手机OPPO Find N Flip，另一款是Find N Fold。看来这次OPPO的准备十分充足，带来了两款不同的折叠屏手机，按照预期的话，这两款机型或将于第四季度与消费者见面。