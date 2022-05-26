折叠屏手机未来的最大竞争对手：平板电脑

作者：大飞哥

【天极网手机频道】倘若将三星初代Galaxy Fold的发布时间(2019年2月28日)定义为折叠屏时代的起点，那么到现在超过三年的时间中，折叠屏手机不光没取代任何设备，自身的销量也没能让行业信服，甚至前景都不好预估。

但折叠屏手机，依托与众不同的外形、高昂的售价、爆炒的概念使得这一形态成为了最近三年最受关注的移动设备。

作为平板电脑的死忠用户，虽然折叠屏展开做到10英寸以上几乎毫无意义，但相比目前内卷愈演愈烈的直板手机来说，我更看好折叠屏手机在未来的意义。

种子选手还未入场

虽然看似失败，但作为一款“先行者”，Surface Duo依旧获得了持续的关注。哪怕后续机型Surface Duo 2在去年仍被视为“差点意思”，但微软依旧在折叠屏一线“定螺丝”。

根据最近公布的专利细节，微软现在正在开发下一代双屏手机，名为"Surface Duo 3"，新品将更耐用。

这款新品将使用一个单一的折叠式显示器，微软称其为"单件式后盖"，它在可扩展区域使用了可卷曲材料，它位于铰链附近，这意味着它的设计会类似于Galaxy Fold。

这种新设计不再在可折叠手机的机身内占用太多空间，这意味着微软的下一代可折叠Android手机可能比双屏设备更薄，而且这种"后盖"设计比Galaxy Fold和类似的可折叠手机更耐用。

在专利申请中，微软谈到了一种可折叠设备，在折叠部分360度折叠，它使用一个后盖和覆盖整个显示屏的盖板玻璃层，在后盖和盖板玻璃层之间增加了一个发光层，在后盖和发光层之间还有一个背板。

获得专利的Surface Duo 3同样使用了可折叠玻璃，但其背板使用了"背板槽"，可以在避免机械皱褶的同时实现折叠。

微软虽说在移动端失势，第三代Surface Duo的发布时间目前也还未至，但依旧没有放手折叠屏。而作为移动端的两大赛道的主宰者，Apple和Google在折叠屏上的进展或许才更牵动人心。

就在本月，据调研机构DSCC相关负责人透露，Google将推出新款折叠手机“PixelNotepad”，预计第3季开始量产，成为Google首款智能折叠手机。Google首款折叠手机将配备5.8寸屏幕，大小约与三星Galaxy Z Fold系列类似，并且持续采用自主研发芯片Tensor，售价约1400美元。

反观苹果，从刘海儿到惊叹号，苹果似乎在短时间内没有发布折叠屏手机的可能。另外要知道，苹果在最近三年最有可能的是将精力放在AR+VR设备上，发布系统、搭建生态并尽可能的售出更多的设备，将这一体系打造为一条新的现金牛业务。

虽然Google和Apple的旗下首款折叠屏手机距离发售甚至是发布还有待时日，但这并不能说明这两家顶级互联网公司没有在尝试折叠屏手机的可能。

到底谁被革命了

不妨举个我过去使用折叠屏手机时的真实例子。

在使用Galaxy Z Fold 2的近半年时间中，最容易被我忽视的实际上并不是手头的其他手机，而是平板电脑iPad。

没错，无论是目前市面上主流的三星、华为、OPPO、vivo等厂商，更旗舰级别的折叠屏手机在展开后都来到了8或9英寸，这一尺寸和iPad mini 6th不谋而合。

也就是说，即便现在Android生态还不足以打造一款真旗舰折叠屏手机，但当未来折叠屏手机大面积流行开来时，最受印象的实际上是12英寸以下甚至是整个尺寸的平板电脑。

还有一个更有趣的真实案例，三星在今年的平板Tab S8系列中，破天荒的推出了14.6英寸Super AMOLED显示屏的Tab S8 Ultra，这一尺寸甚至比大多数笔电的显示屏还大。

而作为第三代高端折叠屏旗舰，Galaxy Z Fold 3展开后来到了7.6英寸， 而入门的平板机型Tab S8屏幕尺寸分别为11英寸。

也就是说，三星正在通过新加入的14.6英寸平板品类拉开和折叠屏手机尺寸相近的事实。

之前更有传闻称苹果正在测试15英寸的iPad Pro，将11英寸的iPad Pro的空间让给iPad Air，在iPad Pro产品线中仅保留12.9和15英寸两个型号。

我的使用体验和以上的案例极为相近，在同时使用三星折叠屏手机和三星平板时，基于一套系统底层开发，呈现出的功能在折叠屏手机和在平板上使用，没差别。

同理，倘若我们将iPad mini 6th视为苹果的折叠屏手机，将12.9英寸的iPad Pro定义为旗舰平板，你会发现仅从目前看，尺寸、体积、重量更小、更轻的iPad mini 6th虽然配置逊色于iPad Pro，但是真的完全够用了。

对苹果来说，最大的变数是搭载M芯片的iPad能否做出区隔于A芯片的iPad的独占功能，下个月的WWDC或许会带来答案。

即便Google和Apple的首款折叠屏手机还未出雏形，但基本可以推断，折叠屏手机将会逐步取代小尺寸平板，而不是蚕食智能手机的市场。

折叠屏手机和平板更青睐谁

从近2万元的售价到618活动不到8000元的预购价格，三年时间各家的折叠屏手机都迎来的大幅的价格下探。

临近618，拿OPPO举例，旗下折叠屏手机Find N的最低价来到了7399元。三星Galaxy Z Fold 3的预售到手价来到了12999，相比14999的首发价，直降2000。

从价格中你依旧可以轻松的发现，目前市面上主流的折叠屏手机在不牵扯到溢价的情况下，价格区间大约在8000至12000左右，这恰巧也正是旗舰款iPhone瞄准的价格区间。

虽然三星、华为先后推出了上下折叠的小尺寸折叠屏手机，瞄准女性用户的同时也将价格下探到了5000到8000元档，走量效果看似不错，但它的形态距离真正的折叠屏手机还有距离。

从我的使用体验来看，价格是目前阻碍购买的一方面，毕竟买个大屏设备，一台Android平板3、4000的价格足够使用，而购买折叠屏手机价格至少翻倍。

最主要的依旧是生态割裂，哪怕目前销量最好的iPad也依旧存在这个问题。

虽然各大软件公司都在这几年对自家的软件“优化”，适配了不同的iPad尺寸，但在软件的功能上，向前迈进的步伐还是太短了。

我们常用的软件中，你会发现大多数手机版更新的频率远多于平板版，新功能上线的时间远早于平板本。iOS和iPadOS况且这样，足矣想到Android的情况会更加严重。

我之前曾提到，相比智能手机，平板电脑和折叠屏手机在操作逻辑上没有什么不同。这三大品类相比当下的主流PC和正在起势的Mac，最大的不同在于产品定义。

我们知道80、90后在初中或是大学才开始接触Windows或Mac，随着成长和工作，笔记本、一体机、桌面台式机成了他们的中心。也就是说.exe和.dmg的后缀文件，成了他们完成工作和娱乐的“媒介”。

而对00后，乃至未来的2010后们来说，从小学开始就通过Pad完成上网课、做作业、打游戏。当他们也成长到大学毕业时，移动设备和桌面设备，他们会更青睐、更熟练哪个呢？

和平板电脑一样，折叠屏手机或许永远不是主流设备，它替代不了手机，但会逐渐让人们忘记小尺寸平板电脑。