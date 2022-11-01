ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú

Ð¡ÆÁÉý¼¶£¿±¬ÁÏ³ÆiPhone SE4ÓÐÍûÓÃÉÏOLEDÆÁÄ»£¬Åä±¸5.7Ó¢´çºÍ6.1Ó¢´ç°æ±¾

2022-11-01 15:33:31 ×÷Õß£ºÃ«Ã«

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿¸ù¾ÝÔçÐ©Ê±ºòÍâÃ½µÄ±¨µÀ£¬Æ»¹ûÄ¿Ç°»¹Î´È·ÈÏ½«ÓÚ2024Äê·¢²¼µÄiPhone SE4µÄÆÁÄ»³ß´ç¡£²»¹ý½ñÌìÓÐÏÔÊ¾Æ÷·ÖÎöÊ¦ÔÚÒ»ÌõÍÆÎÄÖÐ±íÊ¾£¬Æ»¹ûÒÑ¾­ÔÚ¿¼ÂÇ¹ØÓÚiPhone SE4µÄÆÁÄ»³ß´çºÍÆÁÄ»²ÄÁÏµÄÏà¹ØÄÚÈÝÁË£¬°üÀ¨Á½¼Ò¹©Ó¦ÉÌµÄ6.1Ó¢´çOLEDÏÔÊ¾ÆÁ£¬ÒÔ¼°Á½¼Ò¹©Ó¦ÉÌµÄ5.7ÖÁ6.1Ó¢´çLCDÆÁÄ»¡£µ«ÉÐ²»Çå³þÆ»¹ûÊÇ»áÊ¹ÓÃ5.7Ó¢´ç»¹ÊÇ6.1Ó¢´çµÄÏÔÊ¾ÆÁ£¬ÒÔ¼°ÊÇÓÃOLEDÆÁ»¹ÊÇLCDÆÁ¡£ 

Ð¡ÆÁÉý¼¶£¿±¬ÁÏ³ÆiPhone SE4ÓÐÍûÓÃÉÏOLEDÆÁÄ»£¬Åä±¸5.7Ó¢´çºÍ6.1Ó¢´ç°æ±¾

  ÆäÊµÈç¹ûÆ»¹û×îÖÕ¾ö¶¨ÓÃ6.1Ó¢´çµÄOLED ÆÁÄ»µÄ»°¾ÍÒâÎ¶×ÅÕû¸öiPhone²úÆ·Ïß¶¼ÓÃÉÏOLED ÆÁÄ»ÁË£¬ÒòÎª×Ô´ÓiPhone 12¿ªÊ¼¶¼ÊÇÓÃÁËOLED ÆÁÄ»£¬½öÊ£iPhone SE»¹ÔÚÓÃLCDÆÁÄ»¡£

  µ«ÎÞÂÛÊÇÓÃÄÄÒ»¸ö³ß´ç»òÊÇÄÄÒ»¸ö²ÄÖÊµÄiPhone SE4£¬¶¼»á±ÈÀú´úµÄ²úÆ·Òª¸ü´ó£¬¶øÇÒ´ó¸ÅÂÊ¶¼»¹ÊÇ»áÑØÓÃÁõº£ÆÁÉè¼Æ£¬ÀýÈçiPhone SE3µÄÍâ¹Û¾Í¸úiPhone 8¼¸ºõÒ»Ñù£¬µ½ÁËiPhone SE4ÕâÀï£¬º£Íâ°æµÄ¡°Á÷ÑÔ¡±¾ÍËµÊÇiPhone XRµÄ·­°æ¡£Õâ¾ÍÒâÎ¶×ÅiPhone SE4Ã»ÓÐÁËHome¼ü£¬Ö»ÄÜÓÃFace ID¡£

  ÖÚËùÖÜÖªiPhone 14ÏµÁÐÈ¡ÏûÁËmini°æ±¾£¬²»ÉÙÈË²Â²âÆ»¹û»á½«ËüÏÂ·ÅÖÁiPhone SEÏµÁÐ¡£´ÓÄ¿Ç°µÄ±¬ÁÏÀ´¿´£¬Æ»¹ûËÆºõ½«iPhone mini°æ±¾ÓëiPhone SEÏµÁÐ½áºÏÆðÀ´ÁË£¬ÈÃÆä³ÉÎªÒ»¿îÐ¡ÆÁÖÐ¶Ë²úÆ·£¬ÔÚÐÔÄÜ·½Ãæ¸üÊÇ×ãÒÔ±È¼ç¸ß¶ËÆì½¢¡£ 

Ð¡ÆÁÉý¼¶£¿±¬ÁÏ³ÆiPhone SE4ÓÐÍûÓÃÉÏOLEDÆÁÄ»£¬Åä±¸5.7Ó¢´çºÍ6.1Ó¢´ç°æ±¾

  µ«×Ü¹éÊÇÁ÷ÑÔ£¬µ½µ×ÊÇTouch ID¡¢Face ID»¹ÊÇOLED ÆÁÄ»¡¢LCDÆÁÄ»»¹²»ºÃËµ£¬Ä¿Ç°Ò²Ã»ÓÐÌ«¶àÏà¹ØµÄÐÅÏ¢Í¸Â¶£¬Ô¤¼ÆiPhone SE4»áÔÚÃ÷Äê´º¼¾·¢²¼£¬Èç¹ûÓÐÐËÈ¤µÄÓÃ»§²»·Á³ÖÐø¹Ø×¢Ò»ÏÂ¡£

Ïà¹Ø²úÆ·
¸ü¶àÊÖ»ú
Æ»¹û iPhone SE4(256GB/È«ÍøÍ¨)

Æ»¹û iPhone SE4(256GB/È«ÍøÍ¨)

  • ÆÁÄ»³ß´ç£º6.1Ó¢´ç
  • ·Ö±æÂÊ£º1334¡Á750
  • CPUÐÍºÅ£ºÆ»¹ûA15
  • ²Ù×÷ÏµÍ³°æ±¾£ºiOS 15
  • RAMÈÝÁ¿£º4GB
  • ROMÈÝÁ¿£º256GB
  • µç³ØÈÝÁ¿(mAh)£º1821mAh
  • ºóÖÃÉãÏñÍ·£º1200Íò
  • Ç°ÖÃÉãÏñÍ·£º700ÍòÏñËØ
  • Ê¶±ð·½Ê½£ºTouch ID
  • NFC£ºÖ§³Ö
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

Ã«Ã«

×îÐÂ×ÊÑ¶

Ë«Ê®Ò»Æ»¹û¹¥ÂÔ

ÈÈÃÅÊÓÆµ

´ò×ÖÌ«³³£¬ÓÐËü²ÅÃ»±»³´öÏÓã

ÐÂÆ·ÆÀ²â

iQOO Neo7£º×Ô´øBuffµç¾ºÍõÕß
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼