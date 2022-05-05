OPPO提出新时代板凳精神，坚持科研长期主义寻找科研同行者

作者：LR

【天极网手机频道】在今年五四青年节，OPPO发布品牌宣传片《板凳》，讲述新时代板凳精神，并启动2022年校园和社会招聘计划，OPPO技术研发岗位将再招聘超过2000人，为科研青年提供就业机会和职业发展空间。其中先行研究组织OPPO研究院将预计招聘300人。

坚持科研长期主义，OPPO提出新时代板凳精神

作为一家面向全球的科技企业，在坚持科研长期主义的道路上，OPPO向社会和所有科研工作者提出了自己理解的「新时代的板凳精神」――那些普普通通的板凳上，坐着一群对科技有热爱有信仰，活泼、有趣的年轻科技工作者。他们坚信长期主义，敢于挑战科技无人区，向着更远的未来，微笑前行。

今年是OPPO成立的十八周年，一路以来，在长期主义研发理念引导下，OPPO攻克了许多技术难题，涌现了一批创新成果：比如第一颗自研芯片马里亚纳® MariSilicon X，打了3年硬仗，实现了芯片流片到量产、商用的关键三步。VOOC闪充历经11年研发，改变了2亿多人的充电习惯。第一款折叠屏手机OPPO Find N，潜心研发4年，一毫米、一微米地改进尺寸、折痕等问题，推动折叠屏手机从尝鲜到常用。

但OPPO也提出，很多技术的新问题，归根结底都是一个老问题，即如何通过科技创新，让身边的人、更多的人，多一些幸福的微笑。OPPO期待更多的科技创新同行者参与进来，让改变发生。

寻找科技创新同行者，助力科研青年技术突破

在2022年校园和社会招聘计划中，OPPO计划再招聘技术研发岗位超过2000人，核心招聘领域涉及硬件研发、软件研发、底层技术研发(含芯片研发)、多媒体软件研发、计算机视觉、语音语义、数字孪生、大数据、云计算、AI工程化等。

当前，OPPO已经构建了以“工程技术组织+先行研究组织+基础技术组织”三位一体的全球化研发体系，拥有上万名研发工程师和专家，致力于“夯实研发基础，打造工程师乐园”。

其中，成立于2018年的OPPO研究院是科研的“特战部队”，其专注于未来3-5年的科学技术，鼓励科研人员追求长期技术领先。目前，OPPO研究院共有780+人，研究生及以上学历占比56%，博士及博士后138人，专家89人，首席科学家6人。在闪充、5G、语音语义、电致变色材料应用等技术领域，OPPO研究院均处于世界第一梯队，持续引领行业技术趋势。OPPO Air Glass眼镜、OPPO X 2021卷轴屏概念机、OPPO 240W SuperVOOC超级闪充等具备行业颠覆创新的产品均出自OPPO研究院工程师之手。

OPPO也持续通过产学研模式赋能科研青年，让技术走出实验室。从2018年开始，OPPO已与清华、浙大、阜外医院等16所中国顶尖高校、科研机构成立联合创新中心，合作320余个科研项目，同时还与74家全球科研单位及学术组织结成了战略合作伙伴关系。目前已经成功实现千人千屏色彩视觉增强、ColorOS隐藏摄像头检测、冰敷散热保护壳等多项技术产业化运用。

OPPO期待更多新时代科研青年的加入，心向未来，微笑前行。