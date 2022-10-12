苹果iOS 16.1 beta 5发布，正式版月底推出

作者：毛毛

【天极网手机频道】苹果在今天凌晨正式推送了iOS 16.1 beta 5版本，不过这一次系统改进的地方很少，几乎是没有任何功能升级，有已经尝鲜更新了的用户也表示并没有感受到任何的变化。这么说来离iOS 16.1正式版的发布也没有多远了。

之前有爆料称iOS 16.1正式版将在10月底左右推送，并且会增加一些新功能，例如大家比较期待的iPhone XR等机型的电量百分比显示。之前新系统更新后，苹果表示iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 mini、iPhone 13 mini机型不支持电量百分比显示，虽然这个功能不能称之为是新功能，但让广大用户在习惯了这个显示功能之后突然隐藏在下拉通知栏里，让网友相当的不理解苹果这番操作。不过这一次iOS 16.1支持之后想必会有许多用户选择更新系统。

另外，iOS 16.1正式版还将修复烦人的复制粘贴弹窗，用户主动粘贴时，不再需要明确批准是否允许粘贴。此前有许多用户反应iOS系统复制粘贴弹窗过于频繁，苹果高级经理Ron Huang称不应在每次用户尝试粘贴时出现弹出窗口，虽然这种行为没有在苹果内部看到过，但看来有很多用户都出现了频繁弹窗的情况，最后还表示“这绝对不是预期的行为，苹果会追查到底”。

其实昨天苹果才推出iOS 16.0.3正式版，主要修复iPhone 14 Pro上的来电和应用通知可能会延迟或不送达、iPhone 14机型上进行CarPlay电话通话时出现麦克风音量过低、iPhone 14 Pro相机启动或在不同模式间切换的速度可能会很慢等问题。不过iOS 16.1都快到了，大家还不如再等等到月底更新，虽然iOS 16.1大概率也是一个自带bug的系统，但整体来说还是可以期待一下。