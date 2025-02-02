iOS/iPad OS 18.3正式版发布，引入：视觉智能”和改进通知摘要

【天极网手机频道】天极网近日消息，苹果今日发布了 iOS 18.3 和 iPadOS 18.3 更新(内部版本号：22D63)，这是去年发布的 iOS 18 和 iPadOS 18 操作系统的第三次重大更新，距离上次发布正式版间隔 21 天。除此之外，苹果还为无法运行 iPadOS 18 的 iPad 发布了 iPadOS 17.7.4 版本更新。

iOS 18.3

此次更新针对 iPhone 16 系列机型加入了“视觉智能”(Visual Intelligence)功能，用户可以通过摄像头识物功能将海报或宣传单上的活动添加到“日历”应用，并识别植物和动物。

此外，为了避免误导性提醒，iOS 18.3 移除了新闻和娱乐类 App 的“Apple 智能通知摘要”功能，并使所有由“Apple 智能”生成的摘要都以斜体显示。

本次更新还包含了一些 Bug 修复以及计算器 App 的改动。以下是苹果官方提供的更新内容列表：1.计算器在再次点击等号时会重复上一次的数学运算，2.修复了启动 Siri 语音输入时键盘可能消失的问题，3.解决了即使关闭 Apple Music，音频播放也会持续到歌曲结束的问题。

iPadOS 18.3

关于iPadOS18.3，修复了多项安全漏洞，包括辅助功能(Accessibility)中未锁定设备可能泄露照片的问题(CVE-2025-24141)、AirPlay 中可能导致系统崩溃或拒绝服务的多项漏洞(如 CVE-2025-24126、CVE-2025-24131 等)，以及 ARKit 和 CoreAudio 中文件解析可能引发应用意外终止的漏洞(如 CVE-2025-24127 和 CVE-2025-24160 等)。Apple 通过改进验证、状态管理和内存处理等方式解决了这些问题，建议所有符合条件的用户尽快更新系统以确保设备安全性。

以上内容就是关于近日苹果为iPhone和iPad设备推送的更新内容汇总。