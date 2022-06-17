3000-4000价位也能买到旗舰机？618这几款闭眼入！

作者：杨童博

【天极网手机频道】618将至，各大厂商纷纷给出福利和折扣，很多人按捺不住换机的冲动，想换一款综合性能更加强劲的手机。可是放眼望去，各家旗舰的价格纷纷上探至6K的价位，让本就囊中羞涩的我们只能望机兴叹。

难道就只能选择体验一般的次旗舰吗？其实不然，放眼3000-4000价位，还是有着一些“旗舰机”值得我们选择。

iPhone 12

iPhone 12作为一款2020年发布的苹果旗舰，它的配置放到如今也依旧十分能打。毕竟A14的性能比起今年安卓旗舰搭载的骁龙8Gen1也是不遑多让，在日常使用和游戏方面依然是头部的存在。加上iOS系统的加持，整机体验十分出色。

相较于提升并不明显的iPhone 13，iPhone 12则更具性价比，更便宜的价格获得近似于iPhone13的体验。

唯一遗憾的是iPhone 12并没有搭载promotion自适应刷新率技术，如果你并不在乎60hz刷新率的屏幕，那么4000元以内的iPhone 12一定是你的第一选择。

OPPO Find X3

虽然距离OPPO Find X3上市已经过去将近一年的时间，但是如今看来，这款机型在3000元的档位依然极具统治力。搭载安卓老三套高通骁龙870+LPDDR4X+UFS3.1的配置只能说中规中矩，但是骁龙870的口碑和性能调度都要优于它的老大哥骁龙888和骁龙8Gen1。

整机采用了OLED屏幕，搭载LTPO技术，支持最高120hz的高刷，同时原生支持10亿色显示，即便放到如今，这块屏幕也能挤进国产手机里的第一梯队。而且OPPO Find X3还是业界第一款通过10bit拍照、存储、解码、显示的手机。

OPPO Find X3在影像系统方面搭载了可玩性极高的300万像素显微镜头，支持60倍放大功能，让你一窥微观的世界。还选用索尼5000万像素的的IMX766双栈摄像头，搭配OIS光学防抖，成片率极高，色彩还原十分精准。

最后加上OPPO祖传的快充技术加持，电量焦虑都给我退退退退!618旗舰3500元左右的价格，依然是个不错的选择。

小米11 Ultra

作为曾经的价格屠夫，如今的小米已然在高端市场站稳脚跟，而小米11 Ultra作为去年的安卓之光，自然也不能缺席。相比刚发售时的高昂价格，如今的小米11 Ultra价格大跳水，来到了4000元以内，但依旧是一款值得选择的产品。

首先性能方面搭载了去年大热的安卓旗舰骁龙888，搭配LPDDR5加UFS3.1的性能配置，让日常体验十分流畅。整机采用了一块120hz的高端OLED屏幕，分辨率高达2K的同时支持10亿色真彩显示和杜比视界。

相较于前作，小米11Ultra有三颗主摄，其中一颗主摄更是采用了更大底的三星1/1.12英寸ISOCELL传感器，大底带来的好处就是弱光环境下的进光量增加，噪点减少，整体画面更加纯净，即使在极限弱光环境下也能拍出高质量的照片。不过这也造成了背后硕大的镜头模组，比较突出且有点硌手。

搭载的5000mAh电池加上67W闪充，充满电池仅需36分钟。机身采用了祖传陶瓷材质，整机浑然天成，手感圆润，除了重量偏沉几乎没有缺点，同时支持IP68级防水。如果你是手机发烧友，那么小米11 Ultra一定不能错过，尤其是目前第三方的价格已经来到3700元左右。

Realme 真我GT2 Pro

放眼市场上安卓高端旗舰的一众曲面屏，realme GT2 Pro的直屏就显得有点特立独行了，但恰恰有部分用户不习惯曲面屏的误触和色偏，也让realme GT2 Pro的坚持在这一刻有了那么一点意义。

realme GT2 Pro搭载了高通骁龙8Gen1，性能方面无须担心。屏幕搭载了三星6.7英寸的2K屏，并且还升级到了第二代LTPO，可以在1-120hz之间智能调节分辨率，节省了50%的功耗。同时支持10亿色显示，1400尼特的峰值亮度和5000000：1的超高对比度。从参数来看，这块直屏不输一众高端曲面屏。

机身采用环保材料纸，整机厚度仅为8.18mm，而重量更是只有189g，这在一群半斤旗舰中简直就是清流的存在。如今618期间12+256G版本的第三方价格更是来到了3200元左右。如果追求性价比，这款手机无疑是这个价位最有力的竞争者。

vivo X80

这是一款刚发布不到两个月的手机，也是今天推荐的唯一一款非高通处理器的安卓旗舰手机。

vivo x80搭载了天玑9000处理器，也是首枚基于台积电4nm制程工艺打造的天玑芯片，整体性能和能耗比都要优于高通的骁龙8Gen1处理器。搭配vivo自研的V1+影像芯片，让vivo x80的影像素质空前的高，拍照效果有口皆碑。

影像方面则是首发了IMX866的定制传感器，全新的RGBW像素排列相较于IMX766在极限弱光的理论表现上会有不少提升。同时vivo x80再次延续和蔡司的战略合作，从镜头设计到镜头镀膜都是领先业界的存在，所以影像系统的整体素质才能如此之高。

整机搭载了一块6.78英寸的E5材质屏幕，120hz的刷新率加上100%的P3色域，无论是观影还是游戏都能带来优秀的视觉体验，1500尼特的峰值亮度即使在强光下可能看清屏幕内容。

最重要的是vivo x80采用了80W双电芯的闪充方案，整机充满仅需33分钟，并且热量更低。如果你是一个摄影爱好者，那么3700元左右的vivo x80一定是你的菜。

最后，适合自己的才是最好的，希望大家都能买到自己心仪的手机。