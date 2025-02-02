春节不打烊，OPPO Find X8叠加春节优惠+国家补贴最高优惠800

【天极网手机频道】春节换新机，迎接新春好时光!在这个春节，OPPO为您带来超值优惠，结合各大商城的新春优惠，结合国家补贴，让您的新机更加划算。无论您选择线上购买，天猫、京东、OPPO商城等平台全面支持;线下门店同样可以享受优惠。活动不仅涵盖OPPO，还包括一加品牌，支持品类丰富，包括手机、平板、智能穿戴设备等，所有商品均可正常配送。

以下是OPPO新春优惠的详细折扣信息，对于打算在春节期间换新机的用户来说，这份参考清单将帮助您做出更明智的选择。不论是自用还是送礼，下面的优惠活动都不容错过!

首先，关于活动的参与形式，目前而言，线上支持国家补贴的地区仅有广东、湖北、黑龙江、四川、浙江，更多地区的线上补贴还在持续上线中，线下可直接参与国家补贴政策的地区相信更多，但最终都需要通过云闪付支付结算，各位小伙伴可以根据本地区的实际情况选择入手。

OPPO Find X8系列 最高优惠800

OPPO Find X8此次采用了纯直屏设计，区别于OPPO Find X8 Pro的曲面屏，不仅满足了喜欢直屏设计的用户需求，还能为追求曲屏体验的用户提供选择。这样一来，无论您偏好哪种屏幕类型，都能找到合适的方案。

在相机方面，OPPO Find X8搭载了三颗5000万像素的后置摄像头和一颗3200万像素的前置摄像头，后置摄像头包括主摄、超广角和长焦。主摄采用LYT-700传感器，1/1.56英寸，f/1.8光圈，支持OIS光学防抖，等效焦距为24mm。相比之下，OPPO Find X8 Pro配备了四颗5000万像素的后置镜头和同样3200万像素的前置摄像头，其中后置镜头包括主摄、超广角和两颗潜望长焦。

在OPPO Find X8系列的拍照模式中，新增了三种胶片风格：清新、复古和通透，模拟出富士相机的经典效果，为用户提供更丰富的拍照体验。此外，Find X8系列同样支持今年非常流行的动态照片功能，即使错过最佳快门时机，用户也能捕捉到精彩瞬间。

在性能方面，OPPO Find X8 Pro搭载了MediaTek天玑9400处理器，采用台积电第二代3nm制程工艺。CPU架构包括1个主频高达3.62GHz的Cortex-X925超大核、3个主频为3.3GHz的Cortex-X4超大核和4个主频2.4GHz的Cortex-A720大核，相较上一代天玑9300，性能有了显著提升。

总体来说，对于注重手机拍照体验，尤其需要长焦镜头的用户，OPPO Find X8 Pro将是一个理想选择。配备“抓拍快启键”，用户在进行摄影创作时更加便捷，轻松捕捉每一个精彩瞬间。

这款全新的OPPO旗舰手机在OPPO商城中推出了超值优惠。用户可以领取价值200元的优惠券，再叠加国家补贴15%的优惠力度，使得12GB+256GB版本的OPPO Find X8在价格上直接下探至3499元，性价比极高。对于追求更高性能的用户，OPPO Find X8 Pro的优惠幅度更大。在OPPO官网，您不仅可以领取价值300元的优惠券，还可叠加国家补贴，12GB+256GB版本的价格仅为4599元，相比市场价绝对具有竞争力。

无论是OPPO Find X8还是Find X8 Pro，凭借这份强大的折扣力度和国家补贴政策，都让这两款旗舰手机变得更具吸引力。如果您正在考虑换新机或者挑选一款性能和拍照都不妥协的手机，这样的优惠无疑是一个不容错过的机会，赶紧行动吧!